OpenAI запускає нову функцію в ChatGPT — персоналізовані звіти Pulse Сьогодні 18:37 — Технології&Авто

OpenAI запускає нову функцію в ChatGPT — персоналізовані звіти Pulse, www.digitaltrends.com

OpenAI запускає нову функцію в ChatGPT під назвою Pulse, яка генерує персоналізовані звіти для користувачів під час сну.

Про це пише TechCrunch

Функція створена для того, щоб заохотити користувачів перевіряти ChatGPT зранку — так само, як вони зазвичай перевіряють соціальні мережі чи новинні додатки.

Коли і для кого

Pulse стане доступним для передплатників тарифного плану Pro вартістю $200 на місяць, де він відображатиметься як нова вкладка в додатку ChatGPT.

OpenAI планує запустити Pulse для всіх користувачів у майбутньому, а передплатники плану Plus отримають доступ пізніше, після оптимізації продукту.

Що пропонує Pulse

Звіти Pulse можуть включати:

оновлення новин на певну тему, наприклад, новини конкретної спортивної команди;

персоналізовані короткі огляди, засновані на контексті користувача;

практичні поради та рекомендації, наприклад маршрути подорожей чи підбір подарунків.

Читати чи слухати? Обирати вам. На Finance.ua вже доступний аудіоформат. Клацайте на зображення у новині й дізнавайтеся про основне за кілька хвилин.

У демонстрації для TechCrunch керівник продукту OpenAI Адам Фрай показав кілька прикладів:

огляд новин про британську футбольну команду «Арсенал»;

пропозиції щодо костюмів на Хелловін для його дружини та дітей;

маршрут подорожі для малюків під час сімейної поїздки до Седони, штат Аризона.

Кожен звіт відображається як «картка» зі зображеннями та текстом, згенерованими штучним інтелектом. Користувачі можуть натиснути на кожен з них, щоб отримати повний звіт, а потім запитати ChatGPT щодо його вмісту.

Pulse автоматично генеруватиме деякі звіти, але користувачі також можуть запитувати у Pulse нові автоматизовані звіти або надавати відгуки щодо існуючих.

Читайте також Одна з найкращих платних функцій ChatGPT тепер доступна для всіх користувачів

Pulse сумісний з конекторами ChatGPT, тому користувачі можуть підключати такі програми, як Календар Google та Gmail. Після налаштування Pulse протягом ночі аналізуватиме вашу електронну пошту, щоб виявляти найважливіші повідомлення вранці, або отримуватиме доступ до вашого календаря, щоб створити порядок денний майбутніх подій.

Навіщо це

Pulse є частиною ширшої динаміки у споживчих продуктах OpenAI, які останнім часом розробляються для взаємодії з користувачем, а не тільки для відповіді на запитання.

Інші подібні функції, як ChatGPT Agent або Codex, створені, щоб зробити ChatGPT скоріше помічником, ніж чат-ботом. З Pulse компанія прагне, щоб ChatGPT став більш проактивним і корисним у повсякденному житті.

Читайте також Кожен десятий інвестор вже питає ChatGPT про акції

«Ми створюємо штучний інтелект, який дозволить отримати рівень підтримки, доступний раніше лише найбагатшим, і з часом зробити його доступним для всіх. ChatGPT Pulse — це перший крок у цьому напрямку, зараз для користувачів Pro, а згодом — для всіх», — написала новий генеральний директор OpenAI з питань додатків Фіджі Сімо.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман зазначив, що деякі нові «обчислювально-інтенсивні» продукти ChatGPT будуть доступні лише в найдорожчому плані підписки, як і Pulse. Компанія зазначала, що її серверні потужності обмежені, і активно будує нові центри обробки даних зі своїми партнерами, такими як Oracle та SoftBank, щоб збільшити можливості ChatGPT.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.