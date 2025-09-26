В Україні почнуть маркувати нові авто: для чого це Сьогодні 16:12 — Технології&Авто

В Україні почнуть маркувати нові авто: для чого це

В Україні впроваджують європейські стандарти щодо «зеленого переходу». Відтепер під час купівлі нових легкових автомобілів покупці отримуватимуть повну інформацію про витрати палива та рівень викидів вуглекислого газу.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

На кожному автомобілі буде розміщена наліпка з даними про обсяг викидів, а у місцях продажу покупцям надаватимуть інформацію про найбільш екологічні моделі.

