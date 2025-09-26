В Україні почнуть маркувати нові авто: для чого це
В Україні впроваджують європейські стандарти щодо «зеленого переходу». Відтепер під час купівлі нових легкових автомобілів покупці отримуватимуть повну інформацію про витрати палива та рівень викидів вуглекислого газу.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
В Україні впроваджують європейські стандарти щодо «зеленого переходу». Відтепер при купівлі нових легкових автомобілів покупці отримуватимуть повну інформацію про витрати палива та рівень викидів вуглекислого газу.
На кожному автомобілі буде розміщена наліпка з даними про обсяг викидів, а у місцях продажу покупцям надаватимуть інформацію про найбільш екологічні моделі.
Поділитися новиною
Також за темою
В Україні почнуть маркувати нові авто: для чого це
Apple закликала ЄС скасувати закон про цифрові ринки
Дебютував найдешевший електрокар Mercedes за 36 тис. доларів (фото)
Ford відкличе понад 115 тис. автомобілів через дефект рульової колонки
В Євросоюзі за місяць зріс попит на нові авто
Українці ввезли автомобілів на $3,2 млрд: які країни у топі постачальників