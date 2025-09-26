0 800 307 555
укр
В Україні почнуть маркувати нові авто: для чого це

Технології&Авто
В Україні впроваджують європейські стандарти щодо «зеленого переходу». Відтепер під час купівлі нових легкових автомобілів покупці отримуватимуть повну інформацію про витрати палива та рівень викидів вуглекислого газу.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
В Україні впроваджують європейські стандарти щодо «зеленого переходу». Відтепер при купівлі нових легкових автомобілів покупці отримуватимуть повну інформацію про витрати палива та рівень викидів вуглекислого газу.
На кожному автомобілі буде розміщена наліпка з даними про обсяг викидів, а у місцях продажу покупцям надаватимуть інформацію про найбільш екологічні моделі.
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
