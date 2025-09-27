Honda створила стильний кросовер за ціною Renault Duster (фото)
Недорогий кросовер Honda Vezel, який на деяких ринках відомий під ім’ям Honda HR-V, отримав стильний варіант RS. У компанії Honda розуміють, що покупцям подобаються кросовери, зокрема коли йдеться про електрифіковані моделі. Саме на таких машинах виробник продовжує робити акцент.
Carscoops стали відомі подробиці.
Дизайн нової Honda Vezel e: HEV RS змінився не так вже й сильно, але став сучаснішим. А декор додав індивідуальності.
Оновили бампери та світлотехніку, розширили палітру кольорів, запропонували інші колісні диски діаметром 18 дюймів.
Компактний кросовер з Японії стилізували під спортивну машину. Хоча зміни обмежуються радше стилістичними прийомами на кшталт яскравих акцентів та декору. Та кліренс зменшили і доопрацювали керування.
У рух модель Honda Vezel e: HEV RS приводить 129-сильна гібридна силова установка на базі 1,5-літрового двигуна. Ціна Honda Vezel e: HEV RS — від 25 000 доларів.
