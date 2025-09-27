Mazda презентувала кросовер CX-30 2026 модельного року (фото) Сьогодні 04:10 — Технології&Авто

Mazda презентувала кросовер CX-30 2026 модельного року (фото)

Кросовер Mazda CX-30 отримав дві нові версії з чорними зовнішніми акцентами та шкіряний білий салон. Вартість моделі в США починається від 25 975 доларів, що на $800 більше, ніж коштував попередник.

Про це пише Carscoops.

Базовий варіант CX-30 2.5 S отримав оновлені амортизатори для кращого комфорту під час поїздки та новий диференціал.

Вища комплектація CX-30 2.5 S Select Sport за 27 660 доларів тепер оснащена передніми сидіннями з підігрівом та електрорегулюваннями з боку водія.

Кросовер також отримав бездротові Android Auto та Apple CarPlay, а також бічні дзеркала з функцією нахилу під час заднього ходу.

Крім того, топові версії моделі тепер мають більшу 10,25-дюймовий дисплей мультимедіа та бездротовий зарядний пристрій для смартфону.

Нова комплектація CX-30 2.5 S Aire Edition, ціна якої починається від 29 850 доларів, має ширший перелік оснащення, що включає чорні елементи кузова, зокрема рейлінги, 18-дюймові колісні диски та корпуси дзеркал.

Інтер’єр, навпаки, вирізняється сірими шкіряними вставками та контрастною строчкою.

Усі версії Mazda CX-30 використовують знайомий атмосферний 2,5-літровий чотирициліндровий двигун Skyactiv-G, що видає 189 к.с. та 252 Нм крутного моменту і поєднаний з шестиступінчастою автоматичною коробкою передач та стандартною системою повного приводу.

Покупці також можуть обрати версію цього ж двигуна з турбонаддувом потужністю 253 к.с. й 433 Нм крутного моменту.

Телеканал 24 За матеріалами:

