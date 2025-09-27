0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

VaultGemma: Google представила найбільшу відкриту мовну модель з диференційованою приватністю

Технології&Авто
17
VaultGemma: Google представила найбільшу відкриту мовну модель з диференційованою приватністю
VaultGemma: Google представила найбільшу відкриту мовну модель з диференційованою приватністю
Google Research спільно з DeepMind представили VaultGemma — нову мовну модель із 1 мільярдом параметрів, яку повністю навчено з використанням технології диференційованої приватності (DP).
Про це йдеться у блозі Google Research.
Читайте також
Це найбільша на сьогодні відкрита модель такого типу. Вона вже доступна на платформах Hugging Face і Kaggle.

Чим особлива ця модель

Диференційована приватність додає до даних спеціально згенерований «шум», що унеможливлює запам’ятовування конфіденційної інформації.
Такий підхід, кажуть у компанії, підвищує безпеку, але водночас ускладнює тренування моделей, збільшує витрати ресурсів та вимагає більших обсягів даних.
Читайте також
Щоб подолати ці обмеження, команда Google розробила нові «закони масштабування» — правила, які описують, як балансувати між якістю навчання, обсягами даних, ресурсами та рівнем приватності.

Що показало тестування моделі

Використовуючи ці результати, дослідники створили оптимальні умови для тренування VaultGemma.
Модель показала продуктивність, співмірну з мовними системами п’ятирічної давності, зокрема GPT-2, але при цьому гарантує захист даних.
Читайте також
Тести підтвердили, що VaultGemma не відтворює навчальні приклади, а отже — не запам’ятовує приватну інформацію.
Іншими словами: навіть у разі запитів, близьких до навчальних прикладів, модель не може видати приватні дані користувачів.
У Google підкреслюють, що VaultGemma є важливим кроком у напрямку створення безпечного та відповідального штучного інтелекту.
Хоча розрив у якості між приватними та звичайними моделями ще існує, у компанії впевнені, що завдяки подальшим дослідженням його можна поступово скоротити.
За матеріалами:
Ain.Ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems