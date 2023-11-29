Польські міністри озвучили протестувальникам пропозиції, щоб розблокувати кордон з Україною — Finance.ua

Польські міністри озвучили протестувальникам пропозиції, щоб розблокувати кордон з Україною Вчора 12:43

Польські міністри озвучили протестувальникам пропозиції, щоб розблокувати кордон з Україною

Нова міністерка сільського господарства Польщі Анна Гембіцька у вівторок ввечері провела зустріч з польськими аграріями, які блокують пункт пропуску «Медика-Шегині», і запропонувала протестувальникам варіанти, як завершити блокаду кордону.

Своєю чергою новий міністр інфраструктури РП Альвін Гаядур анонсував у середу зустріч з протестувальниками з транспортної сфери.

Під час брифінгу для ЗМІ Гембіцька заявила, що складна ситуація на кордоні викликана російською агресією проти України і «безвідповідальною політикою ЄС», яка не помічає проблем Польщі та інших прикордонних країн. За її словами, з аграріями вона обговорила те, як Польща боротиметься на рівні ЄС за рішення, яких вимагають аграрії і перевізники, а також рішення на національному рівні.

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Торкаючись вимог аграріїв, які блокують кордон з Україною, міністр запропонувала їм доплату у розмірі 1 тис. злотих (понад 9 тис. грн) до кожного гектара з кукурудзою та збільшення фонду на низькопроцентні кредити для аграріїв на 2,5 млрд злотих (понад 22,5 млрд грн).

Гембіцька зазначила, що декілька питань ще треба узгодити, але висловила сподівання, що у середу вдасться підготувати проєкт розпорядження у цій справі, який буде розглянуто на Раді міністрів.

Польська міністр також заперечила, що польські протестувальники блокують гуманітарну допомогу, продукти і так звані небезпечні вантажі (ADR) на кордоні.

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«Ми не згодні із звинуваченнями на адресу фермерів і перевізників у блокуванні гуманітарної допомоги чи товарів, які необхідно швидко доставити в Україну», — наголосила польський міністр.

Вона зазначила, що проведе термінові переговори щодо вимог протестувальників з міністром інфраструктури і главою МВС Польщі.

Своєю чергою міністр інфраструктури Гаядур заявив, що у середу зустрінеться з представниками транспортної сфери Польщі у питанні розв’язання кризи. Він зазначив, що ключ до вирішення проблеми лежить у Києві та Брюсселі.

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Міністр поінформував, що його заступник Рафал Вебер проведе черговий раунд переговорів з представниками українського уряду і Єврокомісії.

«Сподіваємося, що українська сторона проявить конструктивну позицію та виключить із системи електронної черги, відповідно до вимог польських перевізників, транспортні засоби, які повертаються без вантажу з України принаймні на двох пунктах пропуску Зосін-Устилуг та Ніжанковичі-Мальховіце», — підкреслив Гаядур.

Тим часом понад 20 польських неурядових організацій звернулося до президента та прем'єр-міністра Польщі із закликом якомога швидше провести конструктивні переговори, аби знайти системне рішення, яке влаштує усі сторони конфлікту. Вони також закликали протестувальників припинити блокаду кордону, аби не було ескалації конфлікту, і спробувати вирішити проблему шляхом переговорів.

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«Блокада руйнує довіру та імідж Польщі, яку в Україні вважають головним союзником у боротьбі з російським агресором. Для української та світової громадськості це незрозумілий ворожий акт та відвернення від українського суспільства, яке бореться за свободу та виживання», — підкреслюють польські організації.

На їх переконання, протестувальники мають право на протест і захист своїх інтересів, проте у світлі війни в Україні обрана форма протесту може призвести до «серйозних наслідків для військових зусиль України та взаємовідносин між країнами».

Довідка Finance.ua:

польські перевізники розпочали безстроковий протест 6 листопада. Серед основних вимог до уряду України — повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Європейським Союзом до 30 червня 2024 року. Протестувальники хочуть, щоб угода була розірвана, а дозвільний режим перетину кордону відновили з 1 січня. Вони також вимагають виключення фур на європейській реєстрації з української е-черги;

23 листопада польські аграрії долучилися до протесту місцевих перевізників і, висуваючи свої вимоги, розпочали блокаду руху вантажного транспорту на пункті пропуску «Медика — Шегині» поблизу Перемишля;

українські водії, які застрягли в Польщі через блокаду кордону місцевими перевізниками, влаштували у відповідь акцію протесту в Перемишлі, а також у прикордонному селі Медика.

Укрінформ За матеріалами:

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