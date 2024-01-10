Торік українські митники виявили порушень майже на 9 мільярдів — Finance.ua

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Торік українські митники виявили порушень майже на 9 мільярдів

Казна та Політика
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Торік українські митники виявили порушень майже на 9 мільярдів
Торік українські митники виявили порушень майже на 9 мільярдів
Працівники Державної митної служби протягом 2023 року виявили порушення митних правил на 8,9 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Держмитслужби.
«Протягом січня-грудня 2023 року митниці Державної митної служби України виявили 11 935 порушень митних правил на суму 8,9 млрд грн. Вартісний показник збільшився у 3 рази, порівняно з 2022 роком», — сказано в повідомленні.
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Вилучено предметів правопорушень на суму понад 938 млн грн. Зокрема:
  • промислових товарів на 716 млн грн;
  • продовольчих товарів та сільгосппродукції на 88 млн грн;
  • валюти на понад 73 млн грн;
  • транспортних засобів на 61 млн грн.
Інфографіка: customs.gov.ua
Інфографіка: customs.gov.ua
Безпосередньо митниця розглянула 3 493 справи про порушення митних правил та застосувала адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 110 млн грн, з яких стягнуто до Держбюджету 80 млн гривень.
На розгляд до суду митниця передала 6 912 справ про порушення митних правил на суму 6,4 млрд гривень. За результатами розгляду справ судами накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму 2 млрд грн (конфіскація — 1,04 млрд грн, штрафи — 963 млн грн).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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