Торік українські митники виявили порушень майже на 9 мільярдів — Finance.ua

Торік українські митники виявили порушень майже на 9 мільярдів Сьогодні 08:30 — Казна та Політика

Торік українські митники виявили порушень майже на 9 мільярдів

Працівники Державної митної служби протягом 2023 року виявили порушення митних правил на 8,9 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Держмитслужби.

«Протягом січня-грудня 2023 року митниці Державної митної служби України виявили 11 935 порушень митних правил на суму 8,9 млрд грн. Вартісний показник збільшився у 3 рази, порівняно з 2022 роком», — сказано в повідомленні.

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Вилучено предметів правопорушень на суму понад 938 млн грн. Зокрема:

промислових товарів на 716 млн грн;

продовольчих товарів та сільгосппродукції на 88 млн грн;

валюти на понад 73 млн грн;

транспортних засобів на 61 млн грн.

Інфографіка: customs.gov.ua

Безпосередньо митниця розглянула 3 493 справи про порушення митних правил та застосувала адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 110 млн грн, з яких стягнуто до Держбюджету 80 млн гривень.

На розгляд до суду митниця передала 6 912 справ про порушення митних правил на суму 6,4 млрд гривень. За результатами розгляду справ судами накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму 2 млрд грн (конфіскація — 1,04 млрд грн, штрафи — 963 млн грн).

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