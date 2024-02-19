Мінфін схвалив стратегічний план цифровізації Митниці — Finance.ua

Мінфін схвалив стратегічний план цифровізації Митниці Сьогодні 16:27 — Казна та Політика

Мінфін схвалив стратегічний план цифровізації Митниці

Міністерство фінансів схвалило Довгостроковий національний стратегічний план цифровізації Держмитслужби — керівний документ з впровадження та розвитку митних інформаційних систем на наступні роки.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну

План розраховано до 2026 року та передбачає:

запровадження принципів кіберзахисту;

впровадження безпаперових процедур;

побудову надійних та сучасних ІТ-систем митниці.

Зазначається, що успішна реалізація визначених трансформацій забезпечить ІТ-систему української митниці необхідними інструментами для боротьби з корупцією та шахрайством.

Читайте також Митники конфіскували нелегальних iPhone 15 Pro Max на 8,2 млн грн

Документ розроблено у контексті підготовки України до вступу до Європейського Союзу та виконання Угоди про Асоціацію в частині гармонізації митних процесів з європейськими стандартами. Особливу увагу приділено виконанню всіх вимог щодо майбутніх інтеграцій до систем ЄС.

Національний план цифровізації української митниці базується на Багаторічному стратегічному плані електронної митниці ЄС (Multi-annual strategic plan for electronic customs, MASP-C). Команда EU4PFM надала експертну підтримку в процесі його підготовки.

У Мінфіні інформують, що основою ІТ-стратегії Держмитслужби, зокрема, визначено:

сервісно-орієнтовну архітектуру;

централізоване впровадження ЄАІС;

гармонізований інтерфейс із ЄС і Єдине вікно для міжнародної торгівлі.

Читайте також Митні платежі за 2023 рік склали майже 460 мільярдів

Окрему увагу в документі приділено запровадженню принципів кіберзахисту. Передусім йдеться про забезпечення:

запису та відстеження історії запитів на внесення змін до даних;

захисту від несанкціонованого доступу до інформації;

неможливості зміни або втрати журналів роботи з даними;

неможливості зміни інформації та документів, наданих користувачами з використанням кваліфікованого електронного підпису.

У Мінфіні зазначають, що у процесі ІТ-трансформації Держмитслужба використовуватиме управління бізнес-процесами та BPM-моделювання, що дозволить забезпечити цілісне уявлення про митні процеси та практичні наслідки їх впровадження відповідно до митного законодавства України та ЄС.

Читайте також Україна планує стати східним митним кордоном ЄС — Мінфін

Держмитслужба передбачила поетапний підхід до впровадження електронної митниці:

бізнес-аналіз, політика та правове оформлення;

створення технічної специфікації системи;

створення специфікацій для інтеграції із зовнішніми системами;

розробка та впровадження системи.

Як повідомлялось, у межах адміністративного реформування Державної митної служби заплановано впровадження низки важливих заходів для інституційного посилення митних органів.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.