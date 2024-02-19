Мінфін схвалив стратегічний план цифровізації Митниці — Finance.ua

Мінфін схвалив стратегічний план цифровізації Митниці
Міністерство фінансів схвалило Довгостроковий національний стратегічний план цифровізації Держмитслужби — керівний документ з впровадження та розвитку митних інформаційних систем на наступні роки.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
План розраховано до 2026 року та передбачає:
- запровадження принципів кіберзахисту;
- впровадження безпаперових процедур;
- побудову надійних та сучасних ІТ-систем митниці.
Зазначається, що успішна реалізація визначених трансформацій забезпечить ІТ-систему української митниці необхідними інструментами для боротьби з корупцією та шахрайством.
Документ розроблено у контексті підготовки України до вступу до Європейського Союзу та виконання Угоди про Асоціацію в частині гармонізації митних процесів з європейськими стандартами. Особливу увагу приділено виконанню всіх вимог щодо майбутніх інтеграцій до систем ЄС.
Національний план цифровізації української митниці базується на Багаторічному стратегічному плані електронної митниці ЄС (Multi-annual strategic plan for electronic customs, MASP-C). Команда EU4PFM надала експертну підтримку в процесі його підготовки.
У Мінфіні інформують, що основою ІТ-стратегії Держмитслужби, зокрема, визначено:
- сервісно-орієнтовну архітектуру;
- централізоване впровадження ЄАІС;
- гармонізований інтерфейс із ЄС і Єдине вікно для міжнародної торгівлі.
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Окрему увагу в документі приділено запровадженню принципів кіберзахисту. Передусім йдеться про забезпечення:
- запису та відстеження історії запитів на внесення змін до даних;
- захисту від несанкціонованого доступу до інформації;
- неможливості зміни або втрати журналів роботи з даними;
- неможливості зміни інформації та документів, наданих користувачами з використанням кваліфікованого електронного підпису.
У Мінфіні зазначають, що у процесі ІТ-трансформації Держмитслужба використовуватиме управління бізнес-процесами та BPM-моделювання, що дозволить забезпечити цілісне уявлення про митні процеси та практичні наслідки їх впровадження відповідно до митного законодавства України та ЄС.
Держмитслужба передбачила поетапний підхід до впровадження електронної митниці:
- бізнес-аналіз, політика та правове оформлення;
- створення технічної специфікації системи;
- створення специфікацій для інтеграції із зовнішніми системами;
- розробка та впровадження системи.
Як повідомлялось, у межах адміністративного реформування Державної митної служби заплановано впровадження низки важливих заходів для інституційного посилення митних органів.
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