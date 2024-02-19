Мінфін схвалив стратегічний план цифровізації Митниці — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Мінфін схвалив стратегічний план цифровізації Митниці

Казна та Політика
42
Мінфін схвалив стратегічний план цифровізації Митниці
Мінфін схвалив стратегічний план цифровізації Митниці
Міністерство фінансів схвалило Довгостроковий національний стратегічний план цифровізації Держмитслужби — керівний документ з впровадження та розвитку митних інформаційних систем на наступні роки.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
План розраховано до 2026 року та передбачає:
  • запровадження принципів кіберзахисту;
  • впровадження безпаперових процедур;
  • побудову надійних та сучасних ІТ-систем митниці.
Зазначається, що успішна реалізація визначених трансформацій забезпечить ІТ-систему української митниці необхідними інструментами для боротьби з корупцією та шахрайством.
Читайте також
Документ розроблено у контексті підготовки України до вступу до Європейського Союзу та виконання Угоди про Асоціацію в частині гармонізації митних процесів з європейськими стандартами. Особливу увагу приділено виконанню всіх вимог щодо майбутніх інтеграцій до систем ЄС.
Національний план цифровізації української митниці базується на Багаторічному стратегічному плані електронної митниці ЄС (Multi-annual strategic plan for electronic customs, MASP-C). Команда EU4PFM надала експертну підтримку в процесі його підготовки.
У Мінфіні інформують, що основою ІТ-стратегії Держмитслужби, зокрема, визначено:
  • сервісно-орієнтовну архітектуру;
  • централізоване впровадження ЄАІС;
  • гармонізований інтерфейс із ЄС і Єдине вікно для міжнародної торгівлі.
Читайте також
Окрему увагу в документі приділено запровадженню принципів кіберзахисту. Передусім йдеться про забезпечення:
  • запису та відстеження історії запитів на внесення змін до даних;
  • захисту від несанкціонованого доступу до інформації;
  • неможливості зміни або втрати журналів роботи з даними;
  • неможливості зміни інформації та документів, наданих користувачами з використанням кваліфікованого електронного підпису.
У Мінфіні зазначають, що у процесі ІТ-трансформації Держмитслужба використовуватиме управління бізнес-процесами та BPM-моделювання, що дозволить забезпечити цілісне уявлення про митні процеси та практичні наслідки їх впровадження відповідно до митного законодавства України та ЄС.
Читайте також
Держмитслужба передбачила поетапний підхід до впровадження електронної митниці:
  • бізнес-аналіз, політика та правове оформлення;
  • створення технічної специфікації системи;
  • створення специфікацій для інтеграції із зовнішніми системами;
  • розробка та впровадження системи.
Як повідомлялось, у межах адміністративного реформування Державної митної служби заплановано впровадження низки важливих заходів для інституційного посилення митних органів.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.