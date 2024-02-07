Митники конфіскували нелегальних iPhone 15 Pro Max на 8,2 млн грн — Finance.ua
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Митники конфіскували нелегальних iPhone 15 Pro Max на 8,2 млн грн

Кримінал
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Митники конфіскували нелегальних iPhone 15 Pro Max на 8,2 млн грн
Митники конфіскували нелегальних iPhone 15 Pro Max на 8,2 млн грн, Фото: customs.gov.ua
Працівники Державної митної служби затримали автомобіль, який перевозив 158 Аpple iPhone 15 Pro Max. Водій заховав смартфонів на понад 8 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
«6 лютого під час огляду автомобіля „Citroen Xsara Picasso“, який прибув в пункт пропуску „Краківець — Корчова“ із Республіки Польща, працівники митниці виявили 158 Аpple iPhone 15 Pro Max. Орієнтовна вартість незадекларованих гаджетів — 8 млн 200 тис. грн», — сказано в повідомленні.
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Прихований товар знаходився в конструктивних порожнинах днища, дверей та салону автомобіля, доступ до якого став можливий після повного демонтажу сидінь, обшивки дверей та днища салону автомобіля.
«За даним фактом складено протокол про порушення митних правил відповідно до ч.1 ст. 483 МКУ», — заявили митники.
За матеріалами:
Finance.ua
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