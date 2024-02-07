Чотирьох експосадовців судитимуть за заволодіння понад 17 млн гривень на ремонті «Бориспільського експресу» — Finance.ua

Чотирьох експосадовців судитимуть за заволодіння понад 17 млн гривень на ремонті «Бориспільського експресу» Сьогодні 15:33 — Кримінал

Чотирьох експосадовців судитимуть за заволодіння понад 17 млн гривень на ремонті «Бориспільського експресу»

Національна поліція скерувала до суду справу про заволодіння посадовцями філії «Укрзалізниці» понад 17 мільйонів на ремонті «Бориспільського експресу». За привласнені кошти вони купили елітні авто та нерухомість.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

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У 2019−2020 роках чотирьох колишніх посадовців філії «Укрзалізниці» організували схему розкрадання коштів, які виділили на ремонт швидкісного поїзда з Києва до аеропорту «Бориспіль».

Деталі справи

Фігуранти пролобіювали на відкритих торгах послуги комерційної структури, з представниками якої перебували у змові.

Відповідно укладених угод підрядник мав зробити капітальний ремонт рейкових автобусів, проте замість нового обладнання були використані старі запчастини непридатної якості за цінами вище ринкових.

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Не зважаючи на це, посадовці «Укрзалізниці» підписали акти виконаних робіт та перерахували за них оплату приватній компанії. Різницю у сумі 17 284 000 гривень розділили між всіма учасниками схеми, а гроші витратили на купівлю елітних автомобілів та нерухомості.

Кого підозрюють

Серед підсудних — два головних інженери, інженер-технолог та заступник директора регіональної філії «Укрзалізниці».

Що загрожує фігурантам

Слідчі Національної поліції закінчили досудове розслідування відносно чотирьох учасників цієї організованої групи та скерували до суду акт за обвинуваченням у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191), службовому підробленні (ч. 2 ст. 366) та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209) Кримінального кодексу України.

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Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі та права обіймати певні посади з конфіскацією майна.

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