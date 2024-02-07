На Одещині держреєстратора підозрюють у мільярдній шахрайській схемі — Finance.ua
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На Одещині держреєстратора підозрюють у мільярдній шахрайській схемі

Кримінал
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На Одещині держреєстратора підозрюють у мільярдній шахрайській схемі
На Одещині держреєстратора підозрюють у мільярдній шахрайській схемі, Фото: gp.gov.ua
Прокуратура повідомила про підозру державній реєстраторці, яка переоформила з державної у приватну власність санаторій на курорті «Куяльник» в Одесі вартістю близько 1 мільярда гривень.
Про це повідомляється на сайті Офісу генпрокурора.
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«За даними слідства, у 2019 році держреєстратор без наявності правових підстав зареєструвала за приватним підприємством право власності на майно об'єднання санаторно-курортних закладів на курорті „Куяльник“. Внаслідок таких дій законному власнику майна завдано близько 1 млрд грн шкоди», — сказано в повідомленні.
Раніше суд задовольнив позов Одеської обласної прокуратури та повернув у державну власність майновий комплекс на курорті «Куяльник» площею понад 100 000 кв м.
Фото: gp.gov.ua
Фото: gp.gov.ua
На даний час прокуратура забезпечила виконання судового рішення, а право власності на об'єкт зареєстровано за державою в особі Фонду державного майна України.
Нагадаємо, Київська обласна прокуратура оголосила підозру підряднику за фактами розтрати бюджетних коштів на суму 2,5 мільйона гривень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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