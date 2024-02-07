На Одещині держреєстратора підозрюють у мільярдній шахрайській схемі — Finance.ua

На Одещині держреєстратора підозрюють у мільярдній шахрайській схемі Сьогодні 11:28 — Кримінал

На Одещині держреєстратора підозрюють у мільярдній шахрайській схемі, Фото: gp.gov.ua

Прокуратура повідомила про підозру державній реєстраторці, яка переоформила з державної у приватну власність санаторій на курорті «Куяльник» в Одесі вартістю близько 1 мільярда гривень.

Про це повідомляється на сайті Офісу генпрокурора.

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«За даними слідства, у 2019 році держреєстратор без наявності правових підстав зареєструвала за приватним підприємством право власності на майно об'єднання санаторно-курортних закладів на курорті „Куяльник“. Внаслідок таких дій законному власнику майна завдано близько 1 млрд грн шкоди», — сказано в повідомленні.

Раніше суд задовольнив позов Одеської обласної прокуратури та повернув у державну власність майновий комплекс на курорті «Куяльник» площею понад 100 000 кв м.

Фото: gp.gov.ua

На даний час прокуратура забезпечила виконання судового рішення, а право власності на об'єкт зареєстровано за державою в особі Фонду державного майна України.

Нагадаємо, Київська обласна прокуратура оголосила підозру підряднику за фактами розтрати бюджетних коштів на суму 2,5 мільйона гривень.

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