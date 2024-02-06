БЕБ арештувало 700 млн грн на рахунках однієї з найбільших гемблінгових компаній — Finance.ua

БЕБ арештувало 700 млн грн на рахунках однієї з найбільших гемблінгових компаній
Бюро економічної безпеки арештувало 700 млн грн на рахунках однієї з найбільших гемблінгових компаній. Її підозрюють в ухиленні від сплати 1,2 млрд грн податків.
Детективи Бюро економічної безпеки України викрили одного з найбільших ліцензіатів азартних ігор в мережі інтернет в ухиленні від сплати 1,2 млрд грн податків.
Що сталося? За даними слідства, група осіб з-поміж співробітників компанії організовувала неліцензійні азартні ігри в мережі інтернет.
Використовуючи понад 30 дзеркальних сайтів, які мають схожі до ліцензованого сайту інтерфейси, а також «міскодинг» платежів, вони налагодили схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
«Встановлено також, що ліцензіат азартних ігор не знаходився за адресою, яка визначена в ліценції КРАІЛ. А його службові особи умисно приховували докази — документи та іншу інформацію, що необхідні для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину», — кажуть у БЕБ.
Наразі на 700 млн грн, що розміщені на рахунках компанії, накладено арешт. Досудове розслідування триває.
Оперативне супроводження здійснювали співробітники СБУ. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.
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