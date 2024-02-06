БЕБ арештувало 700 млн грн на рахунках однієї з найбільших гемблінгових компаній — Finance.ua
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БЕБ арештувало 700 млн грн на рахунках однієї з найбільших гемблінгових компаній

Кримінал
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БЕБ арештувало 700 млн грн на рахунках однієї з найбільших гемблінгових компаній
БЕБ арештувало 700 млн грн на рахунках однієї з найбільших гемблінгових компаній
Бюро економічної безпеки арештувало 700 млн грн на рахунках однієї з найбільших гемблінгових компаній. Її підозрюють в ухиленні від сплати 1,2 млрд грн податків.
Детективи Бюро економічної безпеки України викрили одного з найбільших ліцензіатів азартних ігор в мережі інтернет в ухиленні від сплати 1,2 млрд грн податків.
Що сталося? За даними слідства, група осіб з-поміж співробітників компанії організовувала неліцензійні азартні ігри в мережі інтернет.
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Використовуючи понад 30 дзеркальних сайтів, які мають схожі до ліцензованого сайту інтерфейси, а також «міскодинг» платежів, вони налагодили схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
«Встановлено також, що ліцензіат азартних ігор не знаходився за адресою, яка визначена в ліценції КРАІЛ. А його службові особи умисно приховували докази — документи та іншу інформацію, що необхідні для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину», — кажуть у БЕБ.
Наразі на 700 млн грн, що розміщені на рахунках компанії, накладено арешт. Досудове розслідування триває.
Оперативне супроводження здійснювали співробітники СБУ. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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