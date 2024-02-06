У Києві державного реєстратора викрили на незаконному переоформленні майна на 55 млн грн — Finance.ua
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У Києві державного реєстратора викрили на незаконному переоформленні майна на 55 млн грн

Кримінал
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У Києві державного реєстратора викрили на незаконному переоформленні майна на 55 млн грн
У Києві державного реєстратора викрили на незаконному переоформленні майна на 55 млн грн
У Києві державного реєстратора викрили на незаконному переоформленні майна на 55 млн грн.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
Слідство встановило, що російська державна корпорація «Росатом» через підконтрольну компанію володіла нежитловим приміщенням у Подільському районі міста Києва площею понад 1000 кв. м. та вартістю понад 55 млн гривень.
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На це приміщення суд наклав арешт та передав в управління АРМА. Крім того, рішенням РНБО до корпорації «Росатом» запроваджено санкції, у тому числі, у вигляді блокування активів.
Будівля підлягала подальшій націоналізації відповідно до Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності російської федерації та її резидентів».
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З метою унеможливлення націоналізації з використанням підроблених документів спритники намагалась переоформити право власності на приміщення на підконтрольне російській компанії підприємство з ознаками фіктивності.
Державний реєстратор Департаменту з питань реєстрації КМДА через службову недбалість проігнорувала наявну в реєстрі інформацію про обтяження у вигляді арешту на дане приміщення та незаконно провела державну реєстрацію права власності на нового фіктивного власника, чим спричинила шкоду державним інтересам на понад 55 млн гривень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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