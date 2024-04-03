Податкова та митна служби в березні перевиконали план на 10 млрд грн — Finance.ua

Податкова та митна служби в березні перевиконали план на 10 млрд грн Сьогодні 16:17 — Казна та Політика

Податкова та митна служби в березні перевиконали план на 10 млрд грн

У березні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 164,3 млрд грн. Значну частку становили податок на прибуток підприємств (60,1 млрд грн, з яких 23,5 млрд грн сплатили банки), ПДВ з імпорту (40,1 млрд грн) та виробництва в Україні (18,5 млрд грн), ПДФО та військовий збір (16,0 млрд грн), акцизний податок (14,5 млрд грн).

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

При цьому, податкова та митна служби виконали місячний розпис доходів на 110,0% (+9,8 млрд грн) та 100,1% (+0,05 млрд грн) відповідно.

За підсумками січня-березня 2024 року загальний фонд держбюджету поповнився на 468,9 млрд грн.

Основними джерелами фінансування бюджету були: ПДВ з імпорту (109,0 млрд грн), податок на прибуток (96,7 млрд грн, з яких 49,7 млрд грн — банки), ПДВ з виробництва в Україні (69,0 млрд грн), ПДФО та військовий збір (44,9 млрд грн), дивіденди від державних підприємств (32,2 млрд грн).

Інфографіка: Міністерство фінансів

Податкова та митна служби перевиконали план на 13,4% та 6,3% відповідно.

Основні види надходжень, які знаходяться під контролем податкових і митних органів, включають:

Податок на додану вартість з імпортованих товарів становить 109,0 млрд грн;

Податок на прибуток підприємств склав 96,7 млрд грн, з них банки сплатили 49,7 млрд грн;

Податок на додану вартість з товарів, вироблених в Україні, досяг 69,0 млрд грн, з яких зібрано 101,7 млрд грн, а відшкодовано 32,7 млрд грн;

Податок на доходи фізичних осіб та військовий збір склали 44,9 млрд грн;

Дивіденди від підприємств з державною часткою власності принесли 32,2 млрд грн;

Акцизний податок забезпечив надходження у розмірі 39,3 млрд грн;

Ввізне та вивізне мито сформувало 12,2 млрд грн;

Рентна плата за користування надрами склала 9,4 млрд грн.

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Загалом за січень-березень до бюджетів усіх рівнів надійшло 641,1 млрд грн податків та зборів. Видатки держбюджету становили 839,1 млрд грн.

Для фінансування бюджету Україна залучила 473,6 млрд грн запозичень, зокрема від розміщення ОВДП — 116,3 млрд грн (в т.ч. військові ОВДП — 96,4 млрд грн), від зовнішніх кредиторів — 357,3 млрд грн (близько 9,2 млрд дол. США). Основні надходження — від МБРР, ЄС, МВФ, Канади.

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