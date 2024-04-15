В Україні визначили бізнеси, де найбільше й найменше банкрутств — Finance.ua

В Україні визначили бізнеси, де найбільше й найменше банкрутств Сьогодні 19:01 — Фондовий ринок

В Україні визначили бізнеси, де найбільше й найменше банкрутств

За перший квартал 2024 року кількість бізнесів, які отримали судові рішення щодо банкрутств складає 192 випадки. Найбільша кількість серед них — кожний третій банкрут — юридичні особи, які працюють у торгівлі та надають послуги ремонту транспорту — 36,5%. Це стосується як оптової, так і роздрібної торгівлі, а також ремонтів автомобілів та мотоциклів.

Ці дані оприлюднив Держстат , вказуючи відповідні дані знеособлено, з розмежуванням за напрямками діяльності підприємств.

Де зафіксовано найбільше банкрутств

Крім торгівлі та ремонтної діяльності, найбільша кількість офіційно зареєстрованих справ про банкрутство із відповідним судовим рішенням є у галузі фінансового бізнесу — фінансова та страхова діяльність, операції з нерухомим майном, професійна, наукова та технічна діяльність, а також діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування — 22,9%.

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Значна кількість юросіб, щодо яких винесено судове рішення про порушення провадження по справі про банкрутство серед юридичних осіб є у промисловості - 16,6%.

На другій сходинці за поширеністю банкрутств — підприємства, де частка банкрутів по галузям менш як 10%.

Серед таких:

будівництво — 9,4%;

сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство — 6,25%;

інформація та телекомунікації 4,7%.

Практично не банкрутують — галузі, де мало випадків втрати бізнесу

Найменшу кількість банкрутств, які складають менш як 5%, спостерігається в логістиці та бізнесі, пов‘язаному з харчуванням:

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність — 2%;

освіта; охорона здоров’я та надання соціальної допомоги; крім діяльності громадських організацій — 1,04%;

тимчасове розміщування й організація харчування — лише 0,5% підприємств-банкрутів.

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Нагадаємо, автоматизовану систему «Банкрутство і неплатоспроможність» з базами даних, відомостями про перебіг провадження у справі про банкрутство та фінансово-економічні показники боржника буде планово запущено з 1 червня цього року, повідомив раніше директор департаменту з питань банкрутства Міністерства юстиції Владислав Філатов.

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