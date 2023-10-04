Скільки в Україні збанкрутілих банків — Finance.ua

Скільки в Україні збанкрутілих банків Сьогодні 19:03 — Фондовий ринок

Скільки в Україні збанкрутілих банків

З 2014 року в Україні збанкрутували 100 банків. Більшість ліквідацій уже завершені, тобто вкладники свої гроші отримали.

Наразі виплати вкладникам тривають по 34 банках, включно з сімома банками, які були ліквідовані після 24 лютого 2022 року. Саме по них і можна оформити відшкодування через Дію.

Вкладники банків, які були ліквідовані після 24 лютого 2022 року зможуть отримати 100% вкладу разом з відсотками, нарахованими на день неплатоспроможності. Це:

Сбербанк росії;

Промінвестбанк;

Мегабанк;

Банк Січ;

Форвард Банк;

Айбокс Банк;

Укрбудінвестбанк.

По решті 27 банках виплати будуть зроблені в межах чинного до великої війни ліміту — 200 тис. грн, адже президентська ініціатива щодо гарантії 100% вкладу запрацювала після 24 лютого 2022 року.

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Фонд гарантування вкладів фізичних осіб уже 25 років виплачує вклади неплатоспроможних банків. Станом на сьогодні понад 2,5 млн осіб були виплачені кошти, сума до виплат склала 103 млрд грн. Тільки за час повномасштабної війни вкладники отримали понад 8,3 млрд грн.

Довідка Finance.ua:

Мінцифри та Фонд гарантування вкладів запустили нову послугу в Дії. Тепер отримати гарантоване відшкодування за вкладами в банках, що збанкрутували, можна в кілька кліків;

послуга дає змогу вкладнику банку, що збанкрутував, отримати відшкодування на наявну або відкрити нову картку єПідтримка в одному з банків-агентів Фонду гарантування.



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