За серпень 2023 року сума вкладів фізосіб у банках України зросла на 5,2 млрд грн — Finance.ua

За серпень 2023 року сума вкладів фізосіб у банках України зросла на 5,2 млрд грн Сьогодні 15:35 — Фондовий ринок

Станом на 1 вересня 2023 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т. ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 115,0 млрд грн, що на 5,2 млрд грн перевищує показник станом на 1 серпня.

Про це пише ФГВФО.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок вересня:

вклади у національній валюті - 718,5 млрд грн;

вклади в іноземній валюті - 396,5 млрд грн.

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 вересня 2023 року становила 3,1%, а сума їх вкладів склала 132,9 млрд грн (11,9% від загальної суми вкладів (вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду з 1 січня 2017 року).

Нагадуємо, з 13 квітня 2022 року, в день набуття чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії.

Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.

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