В Японії дебютував новий Toyota Aqua 2026 (фото, відео)

Гібрид Toyota Aqua пройшов фейсліфтинг та зазнав суттєвих змін. Він вже надійшов у продаж в Японії за ціною від 2 486 000 до 3 022 800 єн ($16 900 — 20 600).

Про авто розповіли на офіційному сайті Toyota.

Хетчбек Aqua можна назвати молодшим братом Toyota Prius. У деяких країнах модель навіть продавали під назвою Toyota Prius C. Хетчбек збудований на платформі Toyota Yaris.

Фото: Toyota

Нова Toyota Aqua 2026 отримала передню частину в дусі Prius із вираженим «носом» та тоненькими діодними фарами. Крім того, замінили бампери та ліхтарі.

За доплату пропонують тюнінг-кіт від ательє Modellista з обвісом та оригінальними колісними дисками.

Фото: Toyota

У салоні встановили новий цифровий щиток приладів та покращений 10,5-дюймовий тачскрін, а також замінили блок перемикачів клімат-контролю. Крім того, з’явився електронний «ручник».

Фото: Toyota

Гібридна установка Aqua також знайома за Toyota Yaris. 1,5-літрова бензинова четвірка та електромотор сумарно розвивають 116 к. с. Середня витрата пального становить 2,8 л/100 км. В якості опції доступний повний привід.

