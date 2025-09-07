0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Японії дебютував новий Toyota Aqua 2026 (фото, відео)

Технології&Авто
19
В Японії дебютував новий Toyota Aqua 2026 (фото, відео)
В Японії дебютував новий Toyota Aqua 2026 (фото, відео)
Гібрид Toyota Aqua пройшов фейсліфтинг та зазнав суттєвих змін. Він вже надійшов у продаж в Японії за ціною від 2 486 000 до 3 022 800 єн ($16 900 — 20 600).
Про авто розповіли на офіційному сайті Toyota.
Хетчбек Aqua можна назвати молодшим братом Toyota Prius. У деяких країнах модель навіть продавали під назвою Toyota Prius C. Хетчбек збудований на платформі Toyota Yaris.
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Нова Toyota Aqua 2026 отримала передню частину в дусі Prius із вираженим «носом» та тоненькими діодними фарами. Крім того, замінили бампери та ліхтарі.
За доплату пропонують тюнінг-кіт від ательє Modellista з обвісом та оригінальними колісними дисками.
Фото: Toyota
Фото: Toyota
У салоні встановили новий цифровий щиток приладів та покращений 10,5-дюймовий тачскрін, а також замінили блок перемикачів клімат-контролю. Крім того, з’явився електронний «ручник».
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Гібридна установка Aqua також знайома за Toyota Yaris. 1,5-літрова бензинова четвірка та електромотор сумарно розвивають 116 к. с. Середня витрата пального становить 2,8 л/100 км. В якості опції доступний повний привід.
За матеріалами:
Фокус
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems