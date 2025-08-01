Пентагон замовив ракети AMRAAM для України та союзників на $3,5 мільярда — Finance.ua
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Пентагон замовив ракети AMRAAM для України та союзників на $3,5 мільярда

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Пентагон замовив ракети AMRAAM для України та союзників на $3,5 мільярда
Пентагон замовив ракети AMRAAM для України та союзників на $3,5 мільярда
Міністерство оборони США уклало з компанією Raytheon Technologies контракт на суму 3,5 мільярда доларів на виробництво ракет середньої дальності «повітря-повітря» AMRAAM для України та країн-союзників.
Як повідомляється на сайті Пентагону, контракт передбачає виробництво ракет AMRAAM, телеметричної системи AMRAAM, запасних частин, а також інженерну підтримку.
Цей контракт охоплює поставки для України і для майже двох десятків інших країн. Це, зокрема, Данія, Бельгія, Японія, Нідерланди, Канада, Фінляндія, Німеччина, Угорщина, Іспанія, Польща, Швеція, Тайвань, Литва, Велика Британія, Австралія, Швейцарія, Ізраїль та Кувейт.
Роботи будуть виконуватися в м. Тусон, штат Арізона, і, як очікується, будуть завершені в третьому кварталі 2031 фінансового року.
AIM-120 AMRAAM — ракети середньої дальності, призначені для ураження повітряних цілей за межами прямої видимості. Ці ракети — основне озброєння для винищувачів F-15, F-16, F/A-18 і F-22. Вартість однієї ракети варіюється від 1,2 млн до 1,97 млн доларів, залежно від модифікації.
Крім того, одну з модифікацій цих ракет використовують системи ППО NASAMS.
За матеріалами:
УНІАН
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