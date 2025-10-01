0 800 307 555
укр
Продаж нових авто: як змінились правила

Технології&Авто
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №1182 від 25 вересня 2025 року, вносяться суттєві зміни до порядку торгівлі транспортними засобами.
Що змінили
Зміни зобов’язують продавців нових легкових автомобілів надавати покупцям вичерпну та стандартизовану інформацію про офіційні питомі витрати пального та викиди CO2​.
Згідно документа, ключовим виконавчим елементом визначено Міністерство розвитку громад та територій, яке зобов’язане забезпечити:
  • Створення та підтримку функціонування довідника щодо питомих витрат палива та питомих викидів CO2​ для всіх нових легкових автомобілів.
  • Щорічне оновлення довідника (не пізніше 31 березня).
  • Розміщення довідника на своєму офіційному вебсайті.
Вимоги
Документ також встановлює чіткі вимоги до суб’єктів господарювання щодо способів інформування споживачів.
Зокрема правила розміщення етикетки на авто (Vehicle Label), плакатів або електронних дисплеїв, промоційних матеріалів.
Терміни
Зміни набудуть чинності через 9 місяців з моменту їх оприлюднення, тобто влітку наступного року.

Автоцивілка (ОСЦПВ)

Раніше Кабінет Міністрів прийняв постанову щодо практичної реалізації закону № 4149-IX, який спрощує торгівлю вживаними авто. Суб’єктів господарювання звільнили від обов’язку перереєстрації на себе транспортного засобу, який перебував на державній реєстрації, для його подальшого продажу.
Що це означає? Компаніям, які працюють у сфері оптової чи роздрібної торгівлі транспортом, більше не треба буде перереєстровувати автомобілі на себе перед тим, як здійснити подальший продаж.
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоКабмін
