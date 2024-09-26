Уряд оцінив податкові пільги для оборонної галузі в понад 85 млрд грн — Finance.ua

Уряд оцінив податкові пільги для оборонної галузі в понад 85 млрд грн Сьогодні 12:40 — Казна та Політика

Уряд оцінив податкові пільги для оборонної галузі в понад 85 млрд грн

У проєкті бюджету на 2025 рік заплановане збільшення обсягу наданих податкових пільг — зі 145 млрд, що очікуються у 2024 році, до 154,7 млрд грн. Найбільше пільг (понад 85 млрд грн) припадатиме на оборонну галузь.

Про це пише Forbes.

Найбільша пільга припадає на операції з постачання продукції оборонного призначення — цьогоріч уряд очікує 75 млрд грн. У бюджеті-2025 дещо більший показник — 82,2 млрд грн. Окремим пунктом іде постачання засобів РЕБ, дронів, бронеавтомобілів тощо — 2,8 млрд цьогоріч та 3 млрд у 2025-му.

Послуги реабілітації людей з інвалідністю отримають пільг на 25,7 млрд у 2024 році. Наступного року — на 28,2 млрд.

Третє місце — пільги на землю, що встановлюють органи місцевого самоврядування. Це незмінні 12,9 млрд грн цього року і наступного. Звільнення від земельного податку закладів соціальної сфери — 7,2 млрд.

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Далі йде звільнення від ПДВ послуг освіти навчальними закладами — 5,6 млрд грн цьогоріч і 6,2 млрд у 2025-му. Ідеться про вищу, середню, професійно-технічну та дошкільну освіту.

Серед найбільших статей є й звільнення від ПДВ електромобілів — 2,8 млрд цьогоріч та 3 млрд у 2025-му.

Вказані показники — не обсяг операцій, які отримають пільги, а недоотримана сума податку до держбюджету.

Підприємства можуть отримувати пільги щодо різних податків, найчастіше ідеться про податок на додану вартість. Недоотримання ПДВ у зв’язку з пільгами — 120,6 млрд грн. Далі йдуть податок на майно (20,6 млрд грн), податок на прибуток підприємств (3 млрд) та акцизний податок (944 млн).

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Тож пільги надаються як з державного бюджету, так і з місцевих — залежно від виду податку.

Чи контрольована ситуація з пільгами? У 2024 році їхній обсяг оцінюється в 1,9% ВВП. Якщо у 2025 році пільги залишаться у зазначених межах, то обсяг скоротиться до 1,7% ВВП через інфляційні процеси та економічне зростання. Це істотно менше, ніж бюджетний дефіцит воєнного часу, що перевищує 20% ВВП. До того ж значна частина пільг (звільнення від податків імпорту продукції для оборони чи послуг із реабілітації осіб з інвалідністю) зумовлена саме особливостями воєнного часу.

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