Умєров анонсував об’єднання Агентства оборонних закупівель та Держоператора тилу — Finance.ua

Умєров анонсував об’єднання Агентства оборонних закупівель та Держоператора тилу Сьогодні 07:34 — Казна та Політика

Умєров анонсував об’єднання Агентства оборонних закупівель та Держоператора тилу

Міністерство оборони об’єднає закупівельні агенції — Державний оператор тилу та Агенцію оборонних закупівель — в одне підприємство, яке буде відповідати стандартам НАТО.

Про це міністр Рустем Умєров заявив в інтерв’ю LB.ua.

За його словами, процес об’єднання закупівельних підприємств Міноборони вже перебуває на фінальному етапі.

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Міністр також розповів, що в Агенції оборонних закупівель створять наглядову раду.

«Наша стратегія — провести стратегічну сесію й об’єднати за стандартами НАТО всі агентства в одне. Якесь Ukrainian Defence Forces Agency (Агентство Сил оборони України. — Ред.), де будуть закупівлі, логістика, контракти вимірювання, ефективність відповідно до НАТО», — сказав Умєров.

Вибором керівника об’єднаного агентства, за його словами, опікуватиметься заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

hromadske За матеріалами:

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