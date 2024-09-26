Умєров анонсував об’єднання Агентства оборонних закупівель та Держоператора тилу — Finance.ua
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Умєров анонсував об’єднання Агентства оборонних закупівель та Держоператора тилу

Казна та Політика
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Умєров анонсував об’єднання Агентства оборонних закупівель та Держоператора тилу
Умєров анонсував об’єднання Агентства оборонних закупівель та Держоператора тилу
Міністерство оборони об’єднає закупівельні агенції — Державний оператор тилу та Агенцію оборонних закупівель — в одне підприємство, яке буде відповідати стандартам НАТО.
Про це міністр Рустем Умєров заявив в інтерв’ю LB.ua.
За його словами, процес об’єднання закупівельних підприємств Міноборони вже перебуває на фінальному етапі.
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Міністр також розповів, що в Агенції оборонних закупівель створять наглядову раду.
«Наша стратегія — провести стратегічну сесію й об’єднати за стандартами НАТО всі агентства в одне. Якесь Ukrainian Defence Forces Agency (Агентство Сил оборони України. — Ред.), де будуть закупівлі, логістика, контракти вимірювання, ефективність відповідно до НАТО», — сказав Умєров.
Вибором керівника об’єднаного агентства, за його словами, опікуватиметься заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.
За матеріалами:
hromadske
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