Уряд виділив понад 428 мільйонів на продовження програми єВідновлення — Finance.ua

Уряд виділив понад 428 мільйонів на продовження програми єВідновлення Сьогодні 11:15 — Казна та Політика

Уряд виділив понад 428 мільйонів на продовження програми єВідновлення

Кабінет Міністрів виділив з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії понад 428 млн грн на продовження реалізації програми єВідновлення.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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«Це кошти для компенсацій громадянам вартості зроблених ремонтів в оселях, що постраждали від війни», — зазначив очільник уряду.

За словами прем'єр-міністра, програмою єВідновлення за рік скористалися понад 57 тисяч українців, які отримали від держави більш ніж 11 млрд грн. З них 5,8 млрд грн — це кошти на ремонти, і ще 5,6 млрд грн — на купівлю нерухомості через житловий сертифікат.

Наразі 2800 родин таким чином придбали собі оселю.

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Нагадаємо, на компенсацію можуть претендувати власники приватних будинків, квартир (житлових приміщень), які були пошкоджені через бойові дії та знаходяться на неокупованій території.

Що потрібно для цього зробити:

Подати заяву на компенсацію через Дію. Повторно допустити комісію до обстеження відремонтованого майна та надати їй підтверджувальні документи (на пільгу та право власності). Комісія фіксує виконанні роботи та порівнює результати з первинним оглядом, який зафіксований в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна. Конкретна сума по кожному об'єкту визначається комісією на основі розрахунків, затверджених у відповідній постанові Кабміну.

У Верховній Раді розглядають можливість розширити можливості програми компенсацій єВідновлення і для українського бізнесу. До фінансування планують залучили міжнародних партнерів.

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