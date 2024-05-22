Уряд виділив понад 428 мільйонів на продовження програми єВідновлення — Finance.ua
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Уряд виділив понад 428 мільйонів на продовження програми єВідновлення

Казна та Політика
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Уряд виділив понад 428 мільйонів на продовження програми єВідновлення
Уряд виділив понад 428 мільйонів на продовження програми єВідновлення
Кабінет Міністрів виділив з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії понад 428 млн грн на продовження реалізації програми єВідновлення.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
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«Це кошти для компенсацій громадянам вартості зроблених ремонтів в оселях, що постраждали від війни», — зазначив очільник уряду.
За словами прем'єр-міністра, програмою єВідновлення за рік скористалися понад 57 тисяч українців, які отримали від держави більш ніж 11 млрд грн. З них 5,8 млрд грн — це кошти на ремонти, і ще 5,6 млрд грн — на купівлю нерухомості через житловий сертифікат.
Наразі 2800 родин таким чином придбали собі оселю.
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Нагадаємо, на компенсацію можуть претендувати власники приватних будинків, квартир (житлових приміщень), які були пошкоджені через бойові дії та знаходяться на неокупованій території.
Що потрібно для цього зробити:
  1. Подати заяву на компенсацію через Дію.
  2. Повторно допустити комісію до обстеження відремонтованого майна та надати їй підтверджувальні документи (на пільгу та право власності). Комісія фіксує виконанні роботи та порівнює результати з первинним оглядом, який зафіксований в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна.
  3. Конкретна сума по кожному об'єкту визначається комісією на основі розрахунків, затверджених у відповідній постанові Кабміну.
У Верховній Раді розглядають можливість розширити можливості програми компенсацій єВідновлення і для українського бізнесу. До фінансування планують залучили міжнародних партнерів.
За матеріалами:
Finance.ua
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