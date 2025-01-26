Пенсійний фонд відповідатиме за компенсації за розміщення ВПО — Finance.ua

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Пенсійний фонд відповідатиме за компенсації за розміщення ВПО

Казна та Політика
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Пенсійний фонд відповідатиме за компенсації за розміщення ВПО
Пенсійний фонд відповідатиме за компенсації за розміщення ВПО
З 1 січня 2025 року Пенсійному фонду України передано повноваження з адміністрування виплат компенсацій за тимчасове безоплатне розміщення внутрішньо переміщених осіб.
Про це повідомили у ПФУ.
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Як зазначається, компенсація виплачуватиметься за списками, наданими Міністерством розвитку громад та територій України.
Починаючи з 1 березня 2025 року, органи ПФУ забезпечать розгляд заяв і ухвалення рішень щодо призначення компенсації витрат.
Відповідні зміни до Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб були ухвалені Кабінетом міністрів 31 грудня 2024 року постановою № 1544.
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Наголошується, що особам, які мали право на отримання компенсації витрат раніше і включені до списків, переданих до Пенсійного фонду України, виплата продовжується без додаткового звернення.

Хто може отримувати виплати

У ПФУ нагадали, що компенсація витрат надається фізичним особам — громадянам України, які є власниками житла і безоплатно тимчасово надають житло внутрішньо переміщеним особам.
Сума компенсації становить 450 грн за кожну внутрішньо переміщену особу, яка проживає у житловому приміщенні.

Довідка Finance.ua:

  • Кабінет Міністрів розпочне виплати субсидій на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб із 29 січня;
  • Кабмін змінив умови програми виплат 6500 гривень для дітей внутрішньо переселених осіб. Гроші отримають ті, хто не отримав в грудні.
За матеріалами:
Finance.ua
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