Допомога ВПО після повернення з-за кордону: чи можуть її отримати ті, хто звертається не вперше — Finance.ua

Допомога ВПО після повернення з-за кордону: чи можуть її отримати ті, хто звертається не вперше Сьогодні 09:15 — Особисті фінанси

Допомога ВПО після повернення з-за кордону: чи можуть її отримати ті, хто звертається не вперше

Відповідно до Порядку надання допомоги на проживання ВПО, внутрішньо переміщеній особі, яка перебувала за кордоном і яка вперше звертається за призначенням допомоги, виплати можуть бути призначені за умови відповідності майновим критеріям на підставі заяви, особисто поданої не раніше ніж через 15 робочих днів після повернення в Україну.

які раніше отримували допомогу, потім виїхали за кордон, а тепер знову повернулися в Україну? З цим питанням А як бути з тими ВПО,потім виїхали за кордон, а тепер знову повернулися в Україну? З цим питанням розібралися експерти Юридичного порадника для ВПО.

У п. 13 Порядку вказано: особам, які:

мають право на виплату допомоги відповідно до постанови Кабміну від 11 липня 2023 р. № 709 «Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб» (йдеться про тих ВПО, які мали право на виплати з 1 серпня 2023 р.), АБО

є отримувачами допомоги відповідно до цього Порядку, АБО

перемістилися з територій, включених до Переліку територій бойових дій / тимчасової окупації, АБО

житлове приміщення яких знищене або пошкоджене (до ступеня непридатного для проживання), АБО

отримували допомогу та відмовилися від неї/ яким вона була припинена, АБО

яких було знято з обліку як ВПО, у разі повернення осіб до покинутого місця проживання, з якого здійснилося переміщення, та повторного взяття на облік як ВПО, —

виплата може бути продовжена на наступний шестимісячний період за умови їх відповідності критеріям, зазначеним у п.13−1 — 13−4 Порядку, та з урахуванням майнових критеріїв.

Отже, ВПО, які отримували допомогу і які від неї відмовились / яким вона була припинена, в тому числі, у зв’язку з виїздом за кордон, належать до тієї категорії осіб, яким допомога може бути продовжена.

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Відповідно до розʼяснення Мінсоцполітики від 01.10.2024 р. № 22 665/0/2−24/56 особам, що повернулися в Україну після перебування за кордоном, які отримували допомогу та відмовилися від неї/яким вона була припинена, та (або) яких було знято з обліку як внутрішньо переміщених осіб мають право на продовження допомоги. При цьому до них застосовується пункт 13 Порядку, та за умови їхньої відповідності критеріям, зазначеним у пунктах 13−1 — 13−4 цього Порядку, та з урахуванням вимог, передбачених пунктами 7 і 7−1. Тобто, такі ВПО мають відповідати АБО індивідуальним критеріям для продовження виплат (наприклад, бути отримувачами пенсії, особами з інвалідністю, вагітними жінками тощо), АБО критеріям для продовження виплат на сім’ю.

Юристи також звертають увагу, що при визначенні права на продовження допомоги для цих ВПО п. 8 Порядку не застосовується.

Нагадаємо, у січні уряд продовжив виплати для внутрішньо переміщених осіб ще на 6 місяців.

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