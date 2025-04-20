Чи можуть неодружені пари отримати субсидію на оренду житла для ВПО — Finance.ua

Чи можуть неодружені пари отримати субсидію на оренду житла для ВПО
Внутрішньо переміщена особа, яка проживає разом з партнером без офіційного шлюбу, може врахувати його до складу домогосподарства для отримання субсидії на оренду житла.
Про це повідомили в Головному управлінні Пенсійного фонду України у Донецькій області.
Зазначається, що до складу домогосподарства внутрішньо переміщеної особи, яка наймає житло, належать усі особи, які проживають у найманому приміщенні та з яким наймач пов’язаний родинними зв’язками.
Зокрема, до них входять:
- жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі, але проживають однією сім’єю;
- особи, які через суд встановили факт проживання однією сім’єю;
- люди, не пов’язані родинними зв’язками.
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Подати документи на субсидію можна:
- онлайн — на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України, використавши кваліфікований електронний підпис (КЕП), який має бути як у наймача, так і у наймодавця;
- особисто — у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України або в центрі надання адміністративних послуг.
Нагадаємо, за словами міністерки соціальної політики України Оксани Жолнович, експериментальний інструмент для ВПО «субсидія на оренду житла» новий, і говорити про його результати поки зарано; у випадку неефективності кошти, виділені на програму, будуть розподілені на інші напрямки.
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