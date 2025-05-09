Бізнес отримав 127 млн грн компенсацій за працевлаштування ВПО з початку 2025 року — Finance.ua

Бізнес отримав 127 млн грн компенсацій за працевлаштування ВПО з початку 2025 року Сьогодні 18:10

Бізнес отримав 127 млн грн компенсацій за працевлаштування ВПО з початку 2025 року

З початку 2025 року понад 3000 роботодавців в Україні отримали державну компенсацію за працевлаштування 5500 внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Загальна сума виплат склала 127 млн грн.

Про це повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

За її словами, програма стимулює бізнес наймати переселенців, допомагаючи людям швидше адаптуватися до життя в нових регіонах та забезпечувати себе й родину. Із загальної кількості працевлаштованих 250 осіб мають інвалідність.

Найактивніше програму використовують у Дніпропетровській, Харківській, Полтавській областях та Києві.

Умови участі для бізнесу:

компенсація становить 8000 грн за кожного працевлаштованого ВПО;

термін виплат — 3 місяці, для осіб з інвалідністю — 6 місяців;

роботодавець має укласти трудовий договір або гіг-контракт з ВПО;

заяву можна подати через портал «Дія» або до центру зайнятості.

Довідка Finance.ua:

уряд запровадив програму надання компенсацій за працевлаштування ВПО на час дії воєнного стану у квітні 2022 року;

мета програми — пришвидшити адаптацію людей, які змушені були переїхати в більш безпечні регіони, та підвищити рівень зайнятості серед населення.

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