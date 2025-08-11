Ринок праці у прифронтових регіонах оживає: кого шукають і скільки платять — Finance.ua
Ринок праці у прифронтових регіонах оживає: кого шукають і скільки платять
У липні 2025 року ринок праці прифронтових регіонів пожвавився. Кількість вакансій зросла на 13% у порівнянні з липнем 2024-го. Кількість відгуків від кандидатів зросла на 27%.
Про це свідчать дані аналітики OLX Робота.
«Попри близькість до лінії фронту, на ринку праці прифронтових регіонів спостерігаємо позитивну динаміку: збільшується кількість оголошень про роботу та відгуків на них. Найбільше відгукуються на ті вакансії, які є затребуваними і серед роботодавців. Переважно це посади у сфері виробництва, будівництва, логістики та торгівлі», — зазначає автор дослідження.

На яких працівників найбільший попит

У липні 2024 та 2025 року на платформі зафіксували найбільше оголошень у категорії виробництва та робітничих спеціальностей.
  • комплектувальники;
  • зварювальники;
  • майстри;
  • помічники на виробництві.
На другому місці продавці. Також залишаються популярними вакансії у логістиці: вантажники та водії.
У 2025 році зріс попит на кандидатів на службу у Силах оборони, на 352% більше оголошень, ніж торік. Також на 20% зросла потреба у різноробах на будівництві та облицювальників.

Де пропонують найвищі заробітні плати

Найвища медіанна заробітна плата у прифронтових областях на службі у Силах оборони: 70 550 грн (на 0,8% більше, ніж у липні минулого року). Також у переліку найбільш оплачуваних:
  • стоматолог, 50 000 грн (+11%);
  • далекобійник, 50 000 грн (+25%);
  • сантехнік, 43 500 грн (+105%);
  • рихтувальник, 40 000 грн (+45%).
Загалом зарплати зросли орієнтовно на 11% у порівнянні з липнем 2024-го.

Чи є попит серед шукачів роботи

Перелік вакансій, на які попит найбільший, не змінився з минулого року. Однак спостерігається значне збільшення кількості відгуків від користувачів. Зокрема на посади різнороба у будівництві (+21%), продавця (+32%), водія (+41%).
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 12148 щодо особливостей кредитування та фінансового лізингу в період дії воєнного стану. Проєкт закону вводить механізми, що захищають перед банками та лізингодавцями підприємців та аграріїв, які через збройну агресію росії втратили можливість вести господарську діяльність і не можуть вчасно виконувати зобов’язання. Пільга поширюється на бізнес, майно якого після початку повномасштабної війни опинилося в окупації або в зоні бойових дій.
Як розповів народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, програма «єОселя» продовжує відігравати ключову роль у розвитку іпотечного кредитування в Україні. Однак у прифронтових областях програма працює погано. Подекуди отримати кредит надзвичайно складно або зовсім неможливо.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
