Ринок праці у прифронтових регіонах оживає: кого шукають і скільки платять — Finance.ua

Ринок праці у прифронтових регіонах оживає: кого шукають і скільки платять
У липні 2025 року ринок праці прифронтових регіонів пожвавився. Кількість вакансій зросла на 13% у порівнянні з липнем 2024-го. Кількість відгуків від кандидатів зросла на 27%.
Про це свідчать дані аналітики OLX Робота.
«Попри близькість до лінії фронту, на ринку праці прифронтових регіонів спостерігаємо позитивну динаміку: збільшується кількість оголошень про роботу та відгуків на них. Найбільше відгукуються на ті вакансії, які є затребуваними і серед роботодавців. Переважно це посади у сфері виробництва, будівництва, логістики та торгівлі», — зазначає автор дослідження.
На яких працівників найбільший попит
У липні 2024 та 2025 року на платформі зафіксували найбільше оголошень у категорії виробництва та робітничих спеціальностей.
- комплектувальники;
- зварювальники;
- майстри;
- помічники на виробництві.
На другому місці продавці. Також залишаються популярними вакансії у логістиці: вантажники та водії.
У 2025 році зріс попит на кандидатів на службу у Силах оборони, на 352% більше оголошень, ніж торік. Також на 20% зросла потреба у різноробах на будівництві та облицювальників.
Де пропонують найвищі заробітні плати
Найвища медіанна заробітна плата у прифронтових областях на службі у Силах оборони: 70 550 грн (на 0,8% більше, ніж у липні минулого року). Також у переліку найбільш оплачуваних:
- стоматолог, 50 000 грн (+11%);
- далекобійник, 50 000 грн (+25%);
- сантехнік, 43 500 грн (+105%);
- рихтувальник, 40 000 грн (+45%).
Загалом зарплати зросли орієнтовно на 11% у порівнянні з липнем 2024-го.
Чи є попит серед шукачів роботи
Перелік вакансій, на які попит найбільший, не змінився з минулого року. Однак спостерігається значне збільшення кількості відгуків від користувачів. Зокрема на посади різнороба у будівництві (+21%), продавця (+32%), водія (+41%).
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 12148 щодо особливостей кредитування та фінансового лізингу в період дії воєнного стану. Проєкт закону вводить механізми, що захищають перед банками та лізингодавцями підприємців та аграріїв, які через збройну агресію росії втратили можливість вести господарську діяльність і не можуть вчасно виконувати зобов’язання. Пільга поширюється на бізнес, майно якого після початку повномасштабної війни опинилося в окупації або в зоні бойових дій.
Як розповів народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, програма «єОселя» продовжує відігравати ключову роль у розвитку іпотечного кредитування в Україні. Однак у прифронтових областях програма працює погано. Подекуди отримати кредит надзвичайно складно або зовсім неможливо.
Поділитися новиною
Також за темою
У Польщі планують звільнити сім’ї з двома або більше дітьми від сплати ПДФО
Ринок праці у прифронтових регіонах оживає: кого шукають і скільки платять
Молодим лікарям в Україні виплатять 200 тис. гривень: умови і деталі
Ризики інвестицій в акції США: чого остерігатися новачкам
Незвичайні професії, за якими українські роботодавці не часто шукають працівників
Як змінились наміри українців повертатися з ЄС (інфографіка)