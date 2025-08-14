Зміни до закону про мобілізацію: кого стосуватимуться нові правила відстрочки — Finance.ua
Зміни до закону про мобілізацію: кого стосуватимуться нові правила відстрочки

Казна та Політика
Кабінет Міністрів України погодив пропозиції змін до закону про мобілізацію, які стосуються прав на відстрочку для студентів, педагогічних і наукових працівників.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, пише tvoemisto.
За його словами, наступним етапом стане реєстрація законопроєкту у Верховній Раді. Лише після цього парламент зможе розглянути та ухвалити запропоновані зміни.

Що пропонують

Для студентів право на відстрочку збережеться лише за умови:
  • навчання розпочате не пізніше ніж за рік до досягнення граничного віку для направлення на базову військову службу;
  • навчання триває за денною або дуальною формою;
  • здобуття освіти відбувається у межах нормативного строку.

Кого стосуватиметься

Ці умови стосуватимуться учнів закладів професійної, фахової передвищої та вищої освіти.
Для педагогічних і наукових працівників відстрочка збережеться за наявності одного з двох критеріїв:
  • наявність наукового ступеня;
  • зайнятість у закладі освіти або науковій установі не менше ніж на 0,75 ставки.

Як нині

Наразі українське законодавство передбачає кілька типів відстрочки від мобілізації:
  • за станом здоров’я,
  • за сімейними обставинами (наприклад, багатодітні батьки або самотні батьки з дитиною до 18 років),
  • за навчанням чи професійною діяльністю.
Студенти, які відповідають чинним умовам, не підлягають мобілізації. Водночас ті, хто не дотримується критеріїв, можуть бути призвані до лав Збройних сил України.
Нагадаємо, військовозобов’язані, які мають право на відстрочку, але не оформили її належним чином, можуть бути мобілізовані на загальних умовах.
Президент Володимир Зеленський підписав закони щодо продовження терміну дії воєнного стану в Україні, а також продовження строку проведення загальної мобілізації на 90 днів, до 9 листопада.

Що буде з тими, хто не оновив дані: штрафи, блокування рахунків, арешти майна? 🧐

За матеріалами:
Finance.ua
