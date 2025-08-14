Офіс vs свобода: яку роботу нині обирають топ-менеджери (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Офіс vs свобода: яку роботу нині обирають топ-менеджери (інфографіка)

Особисті фінанси
97
Офіс vs свобода: яку роботу нині обирають топ-менеджери (інфографіка)
Офіс vs свобода: яку роботу нині обирають топ-менеджери (інфографіка)
Попри нестабільність на ринку праці, українські топ-менеджери залишаються стратегічними у виборі місця роботи. Їхній фокус зміщується від короткострокових вигод до системних чинників: корпоративна культура, професійний розвиток, вплив на рішення.
Про тренди йдеться у свіжому дослідженні кадрового порталу GRC.UA, наданого finance.ua.

Вибрати депозит

Дані були отримані в результаті дослідження, проведеного експертами компанії GRC.UA у липні 2025 року. В опитуванні взяли участь 332 респонденти. Дослідження охопило всі сектори економіки та професійні сфери по всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій та півострова Крим.

Репутація

Раніше топ-менеджер міг знехтувати брендом роботодавця, якщо той пропонував конкурентну компенсацію. Тепер усе навпаки: 96,4% управлінців зізнаються, що для них важлива або дуже важлива соціальна відповідальність компанії та її репутація. Це вже не іміджевий «плюсик», а стратегічна умова.
Офіс vs свобода: яку роботу нині обирають топ-менеджери (інфографіка)
Особливо актуально це звучить на фоні соціально чутливих тем, що домінують у суспільному дискурсі: етичне управління, підтримка ЗСУ, прозорість рішень, екологічна відповідальність.

Формат роботи: офіс vs свобода

Серед топ-менеджерів половина (50,6%) досі працює повністю з офісу. Ще 26,5% обрали гібрид, а повністю дистанційно працює лише кожен восьмий. Це свідчить про те, що для управлінців важливими залишаються особиста присутність, неформальна комунікація й контроль.
Водночас гібридність поступово стає новим стандартом — особливо серед СЕО і СOO, які активно адаптуються до нових реалій.
Дослідження показують, що у питанні графіку та формату роботи погляди працівників та роботодавців розходяться. Керівництво компаній воліє частіше бачити співробітників у офісі повний робочий день, натомість працівники більш схильні до зручного графіку та формату.
Офіс vs свобода: яку роботу нині обирають топ-менеджери (інфографіка)

Зміна місця роботи

Очевидний тригер зміни місця роботи топ-менеджерів — вища зарплата (86,7%). Але вона — не єдина.
Офіс vs свобода: яку роботу нині обирають топ-менеджери (інфографіка)
32,5% опитаних управлінців готові перейти в іншу компанію через неможливість професійного зростання, 31,3% — через кращу бонусну систему, а 26,5% — через відсутність work-life балансу.
Це означає: утримати керівника без розвитку та гнучкості — завдання з розряду фантастики.
Ще один неочевидний, але вагомий фактор — вплив на стратегію. 15,7% управлінців хочуть більшої автономії, а отже — компанії, які практикують прозоре стратегічне планування з залученням топів, отримують конкурентну перевагу.

Бонуси та мотивація

Як показує дослідження, перегляд винагороди у 42,2% топів залежить від рішення власників чи наглядової ради, ще у 37,3% — від особистих KPI, а у 26,5% — від фінансових результатів компанії.

Висновки

Сучасні топ-менеджери шукають не просто «тепле місце». Вони оцінюють компанію, як партнерське середовище: чи є тут свобода дій, вплив на стратегію, розвиток і репутація, що відповідає їхнім цінностям?
Це — покоління лідерів, які не обирають за принципом «хто більше заплатить», а за тим, з ким і для чого варто йти далі. Ринок змінився. І тепер саме роботодавці зобов’язані доводити свою привабливість тим, хто керує їхнім бізнесом.
🧐 Розсилка Finance.ua про гроші. Це помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима. Тут ви знайдете практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку, які будете отримувати 1 раз на 2 тижні на вашій пошті. Долучайтеся та отримуйте найкорисніший контент від нас!

Розсилка Finance.ua про гроші

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems