0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Від Rolls-Royce до «Москвича»: які автівки дарують українці

Технології&Авто
15
Від Rolls-Royce до «Москвича»: які автівки дарують українці
Від Rolls-Royce до «Москвича»: які автівки дарують українці
Протягом третього кварталу українці офіційно подарували 9686 легковиків. У липні та вересні показник залишався стабільним — по близько 3200 машин, а от найактивнішим став серпень. В останній місяць літа зафіксували справжній «бум щедрості» з рекордними 3286 подарованими авто.
Про це повідомили аналітики Інституту дослідженьь авторинку.
Як зазначають аналітики, середній вік таких транспортних «сюрпризів» становить 11 років.

Найпопулярніші марки легковиків-подарунків

Найчастіше українці дарують автівки бренду Volkswagen — 1053 од. На другому місці BMW (895 од.), а замикає трійку лідерів Toyota (747 од.).
До десятки найпопулярніших брендів також увійшли Audi, Mercedes-Benz, Skoda та Ford — класика, яка роками не втрачає актуальності.
Від Rolls-Royce до «Москвича»: які автівки дарують українці

ТОП-10 моделей легковиків-подарунків

Найпопулярнішою моделлю став Volkswagen Passat (263 авто), який традиційно очолює рейтинги продажів і дарування.
Далі йдуть Skoda Octavia (243) і Toyota Camry (188).
«У списку також міцно закріпилися баварці BMW 5 Series та X5, народний Volkswagen Golf та представницька Audi A6. Здається, сценарій „батько передає сину свій доглянутий автомобіль“ досі зберігає актуальність», — йдеться у дослідженні.
Від Rolls-Royce до «Москвича»: які автівки дарують українці

Від Rolls-Royce до «Москвича»: вишеньки на подарунковому торті

Серед майже десяти тисяч «практичних» подарунків траплялися і справжні діаманти. За три місяці українці подарували 6 Bentley, 9 Maserati, а також по 2 Rolls-Royce і Aston Martin.
Втім, найбільш незвичним авто-подарунком став АЗЛК 402 1958 року випуску.
Окрім автівок дарували 1014 вантажівок, дві сотні мотоциклів і навіть 85 автобусів.
За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems