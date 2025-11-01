Від Rolls-Royce до «Москвича»: які автівки дарують українці
Протягом третього кварталу українці офіційно подарували 9686 легковиків. У липні та вересні показник залишався стабільним — по близько 3200 машин, а от найактивнішим став серпень. В останній місяць літа зафіксували справжній «бум щедрості» з рекордними 3286 подарованими авто.
Про це повідомили аналітики Інституту дослідженьь авторинку.
Як зазначають аналітики, середній вік таких транспортних «сюрпризів» становить 11 років.
Найпопулярніші марки легковиків-подарунків
Найчастіше українці дарують автівки бренду Volkswagen — 1053 од. На другому місці BMW (895 од.), а замикає трійку лідерів Toyota (747 од.).
До десятки найпопулярніших брендів також увійшли Audi, Mercedes-Benz, Skoda та Ford — класика, яка роками не втрачає актуальності.
ТОП-10 моделей легковиків-подарунків
Найпопулярнішою моделлю став Volkswagen Passat (263 авто), який традиційно очолює рейтинги продажів і дарування.
Далі йдуть Skoda Octavia (243) і Toyota Camry (188).
«У списку також міцно закріпилися баварці BMW 5 Series та X5, народний Volkswagen Golf та представницька Audi A6. Здається, сценарій „батько передає сину свій доглянутий автомобіль“ досі зберігає актуальність», — йдеться у дослідженні.
Від Rolls-Royce до «Москвича»: вишеньки на подарунковому торті
Серед майже десяти тисяч «практичних» подарунків траплялися і справжні діаманти. За три місяці українці подарували 6 Bentley, 9 Maserati, а також по 2 Rolls-Royce і Aston Martin.
Втім, найбільш незвичним авто-подарунком став АЗЛК 402 1958 року випуску.
Окрім автівок дарували 1014 вантажівок, дві сотні мотоциклів і навіть 85 автобусів.
