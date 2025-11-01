Від Rolls-Royce до «Москвича»: які автівки дарують українці Сьогодні 18:11 — Технології&Авто

Від Rolls-Royce до «Москвича»: які автівки дарують українці

Протягом третього кварталу українці офіційно подарували 9686 легковиків. У липні та вересні показник залишався стабільним — по близько 3200 машин, а от найактивнішим став серпень. В останній місяць літа зафіксували справжній «бум щедрості» з рекордними 3286 подарованими авто.

Про це повідомили аналітики Інституту дослідженьь авторинку.

Як зазначають аналітики, середній вік таких транспортних «сюрпризів» становить 11 років.

Найпопулярніші марки легковиків-подарунків

Найчастіше українці дарують автівки бренду Volkswagen — 1053 од. На другому місці BMW (895 од.), а замикає трійку лідерів Toyota (747 од.).

До десятки найпопулярніших брендів також увійшли Audi, Mercedes-Benz, Skoda та Ford — класика, яка роками не втрачає актуальності.

ТОП-10 моделей легковиків-подарунків

Найпопулярнішою моделлю став Volkswagen Passat (263 авто), який традиційно очолює рейтинги продажів і дарування.

Далі йдуть Skoda Octavia (243) і Toyota Camry (188).

«У списку також міцно закріпилися баварці BMW 5 Series та X5, народний Volkswagen Golf та представницька Audi A6. Здається, сценарій „батько передає сину свій доглянутий автомобіль“ досі зберігає актуальність», — йдеться у дослідженні.

Від Rolls-Royce до «Москвича»: вишеньки на подарунковому торті

Серед майже десяти тисяч «практичних» подарунків траплялися і справжні діаманти. За три місяці українці подарували 6 Bentley, 9 Maserati, а також по 2 Rolls-Royce і Aston Martin.

Втім, найбільш незвичним авто-подарунком став АЗЛК 402 1958 року випуску.

Окрім автівок дарували 1014 вантажівок, дві сотні мотоциклів і навіть 85 автобусів.

Інститут досліджень авторинку За матеріалами:

