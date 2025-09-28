Лідери виробництва сталі у світі (інфографіка) Сьогодні 22:21

За підсумками 2024 року, всього у світі виготовили 1 млрд 884,5 млн тонн сталі. Понад половину від всього виробництва сталі у світі виготовляє Китай — найпотужніший геополітичний партнер росії, який постачає військовим рф зброю, прикриваючись нібито закликами до миру та уникаючи засудження путінського режиму. Наступні позиції у рейтингу виробників сталі займають Індія, Японія та США.

Про лідерів виробництва сталі розповідає «Слово і діло», посилаючись на дані World Steel Association.

Зазначається, що Україна — лише біля першої двадцятки країн з показником менше одного відсотка.

У січні-серпні 2025 року українські металургійні підприємства скоротили випуск сталі на 6,8% порівняно з тим самим періодом 2024 року. Виплавили 4,91 млн тонн сталі, торік показник становив 5,27 млн тонн.

Лідери рейтингу

Лідером був Китай — 1 млрд 005,1 млн тонн сталі, що становить 53,34% від світового виробництва.

На другому місці — Індія з показником 149,4 млн тонн або ж 7,93%, на третьому і четвертому — Японія і США (84 млн тонн і 79,5 млн тонн відповідно або ж 4,46% і 4,22% відповідно).

Замикає п’ятірку країн-лідерів з виробництва сталі росія — 71 млн тонн або 3,77%. Майже схожі обсяги сталі виготовляє Південна Корея — 63,6 млн тонн або 3,37%.

Приблизно однакові показники демонструють Німеччина (37,2 млн тонн або 1,97%), Туреччина (36,9 млн тонн або 1,96%), Бразилія (33,8 млн тонн або 1,79%), Іран (31,4 млн тонн або 1,67%).

За ними йдуть В’єтнам — 22 млн тонн або 1,17%, Італія — 20 млн тонн або 1,06%, Тайвань — 19,2 млн тонн або 1,02%, Індонезія — 18 млн тонн або 0,96%, Мексика — 13,8 млн тонн або 0,73%, Канада — 12,3 млн тонн або 0,65%, Іспанія — 11,9 млн тонн або 0,63%.

Однакову частку виробництва сталі минулого року продемонстрували Франція та Єгипет — 10,8 і 10,7 млн тонн відповідно (0,57%). Саудівська Аравія — 9,6 млн тонн, що становить 0, 51%, Малайзія — 8,8 млн тонн або 0,47%.

Україна знаходиться на 22 місці рейтингу з показником у 7,6 млн тонн або ж 0,4%.

Менше ніж 0,4% до світового обсягу виробництва сталі демонструють такі країни:

Бельгія;

Австрія;

Польща;

Нідерланди;

Таїланд;

ПАР;

Австралія;

Алжир;

Бангладеш;

Казахстан;

Пакистан;

Швеція;

Британія;

Словаччина;

Аргентина;

ОАЕ;

Фінляндія.

Менше 0,2% - Оман, Ірак, Чехія, Білорусь, Португалія, Філіппіни, Люксембург.

Перу, Кенія, Марокко, Сербія — частка менше 0,1% від загального обсягу.

