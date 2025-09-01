У рф рекордно впало виробництво металу — Finance.ua

У рф рекордно впало виробництво металу
У рф металургія переживає найглибшу кризу з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. У липні виробництво впало на 10,2%.
Про це повідомив Центр протидії дезінформації.
Згідно з даними «Росстату», це найгірший показник щонайменше за 3,5 року.
Обвал зафіксовано на ключових підприємствах галузі.
Магнітогорський металургійний комбінат скоротив випуск сталі на 18%, «Мечел» зменшив продажі на 11%, Трубна металургійна компанія втратила до 22% продажів. Підприємства звітують про мільярдні збитки.
«Причини падіння очевидні: санкції, втрата зовнішніх ринків, різке падіння внутрішнього попиту на метал у будівництві та машинобудуванні, а також жорстка політика Центробанку рф, що стримує інвестиції», — розповіли в ЦПД.
