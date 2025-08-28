Криза на горизонті: різке сповільнення економіки рф — Finance.ua
Криза на горизонті: різке сповільнення економіки рф

Міністр фінансів рф Антон Силуанов розповів лідеру Кремля путіну, що зростання російської економіки у 2025 році може сповільнитися майже вдвічі — до 1,5%.
Про це повідомляє російське видання The Moscow Times.
Спочатку очікувалося, що ВВП рф зросте на 2,5%, проте прогноз знижено майже вдвічі. Для порівняння: у 2024 році економіка зросла на 4,1%.
Зростання несировинної промисловості, яке торік становило 8,5%, цього року знизиться до 3%. Загальний приріст промислового виробництва становитиме лише 2% проти 4,3−4,6% у 2023−2024 роках.
Причиною уповільнення Силуанов назвав «жорсткі умови грошово-кредитної політики» Центробанку, який підняв ставку до рівня початку 2000-х, щоб стримати інфляцію після військового «перегріву» економіки. За останні три роки росія витратила на війну понад 20 трлн рублів, що викликало різкий стрибок цін.
За даними Росстату, у першому півріччі економіка зросла лише на 1,2%, а в другому кварталі — на 1,1%. Промисловість показала приріст у 2% проти 4,6% торік, а реальні зарплати зросли лише на 3,8% проти майже 10% у 2024 році.
Міжнародний валютний фонд прогнозує, що до кінця року ВВП росії збільшиться лише на 0,9% - утричі повільніше за світову економіку і вп’ятеро повільніше, ніж економіка Китаю.
Аналітики зазначають, що наслідки війни, західних санкцій, дефіциту кадрів і високих ставок дедалі більше тиснуть на бізнес.
За оцінкою головного економіста «Т-Інвестицій» Софії Донець, росія перебуває на межі рецесії. Вона прогнозує, що економічна «зима» може тривати до кінця 2026 — початку 2027 року, коли економіка досягне «найхолоднішої точки» і почне відновлення.
За матеріалами:
Економічна Правда
