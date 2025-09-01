Китай залишається найбільшим торговельним партнером України — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Китай залишається найбільшим торговельним партнером України

26
Інформаційно-аналітичний центр Experts Club проаналізував оновлені дані щодо обсягів зовнішньої торгівлі України за перше півріччя 2025 року, оприлюднені Державною службою статистики України.
Аналітика базується на офіційній митній статистиці та охоплює 49 основних торговельних партнерів України з усіх континентів. Дослідження виявило ключові тенденції у зовнішньоекономічних відносинах, що демонструють глибину міжнародної інтеграції країни.
Найбільшим торговельним партнером України залишається Китай, із загальним обсягом товарообігу в майже 9 млрд доларів США. Це більш ніж утричі перевищує показники будь-якої окремої європейської країни.
Польща утримує друге місце з результатом у понад 6 млрд доларів, демонструючи стабільну роль як основного європейського хабу для українського експорту та імпорту. На третій позиції — Німеччина з обсягом 4,28 млрд доларів.
У п’ятірку також увійшли Туреччина (4,25 млрд дол.) та США (2,86 млрд дол.), що відображає широку географію торговельних зв’язків України.
За матеріалами:
seeds.org.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems