Китай залишається найбільшим торговельним партнером України — Finance.ua

Китай залишається найбільшим торговельним партнером України Сьогодні 21:35

Інформаційно-аналітичний центр Experts Club проаналізував оновлені дані щодо обсягів зовнішньої торгівлі України за перше півріччя 2025 року, оприлюднені Державною службою статистики України.

Аналітика базується на офіційній митній статистиці та охоплює 49 основних торговельних партнерів України з усіх континентів. Дослідження виявило ключові тенденції у зовнішньоекономічних відносинах, що демонструють глибину міжнародної інтеграції країни.

Найбільшим торговельним партнером України залишається Китай, із загальним обсягом товарообігу в майже 9 млрд доларів США. Це більш ніж утричі перевищує показники будь-якої окремої європейської країни.

Польща утримує друге місце з результатом у понад 6 млрд доларів, демонструючи стабільну роль як основного європейського хабу для українського експорту та імпорту. На третій позиції — Німеччина з обсягом 4,28 млрд доларів.

У п’ятірку також увійшли Туреччина (4,25 млрд дол.) та США (2,86 млрд дол.), що відображає широку географію торговельних зв’язків України.

