Чому водії продають майже нові авто з мінімальним пробігом — Finance.ua

Чому водії продають майже нові авто з мінімальним пробігом

В Україні дедалі частіше на продаж виставляють автомобілі з мінімальним пробігом, які коштують помітно дешевше за нові.
Експерти пояснюють причини
Частина машин побувала у ДТП, і власники позбуваються їх після ремонту, щоб уникнути прихованих проблем.
Ще один чинник — фінансові труднощі. Ті, хто купував авто в розстрочку, не завжди можуть виплатити всю суму та вирішують продати машину, щоб покрити борги.
На ринку також з’являються автомобілі, які використовувалися для тест-драйвів чи як демонстраційні екземпляри у дилерів. Часто й автопарки таксі швидко відмовляються від нових авто, виставляючи їх на продаж.
Усі ці фактори формують сегмент машин майже без пробігу, які вигідні покупцям завдяки нижчій ціні. При цьому покупці намагаються поєднати економію з шансом отримати відносно «свіжий» автомобіль без серйозних ризиків.
За матеріалами:
mmr.ua
Авто
