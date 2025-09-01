Kia презентувала оновлений Stonic 2026 (фото) — Finance.ua

Kia презентувала оновлений Stonic 2026 (фото) Сьогодні 22:10 — Технології&Авто

Південнокорейський автовиробник представив оновлений Kia Stonic 2026 — доступний компактний кросовер, що зазнав ґрунтовної модернізації та вийде на ринок до кінця року.

Модель отримала сучасніший та більш виразний дизайн. Передня і задня частини авто повністю перероблені — встановлені масивні бампери, новий капот та двері багажника. Г-подібні світлодіодні фари та ліхтарі надають Stonic футуристичного вигляду, а у версії GT-Line акценти зроблені на спортивному стилі.

Салон теж суттєво змінився: інтер’єр тепер нагадує старший Kia Sportage. Усередині з’явилися два 12,3-дюймові дисплеї, сенсорні кнопки управління кліматом та нове двоспицеве кермо. Об’єм багажника зріс до 352 літрів. Серед нових функцій — доступ у салон за допомогою смартфона та система напівавтономного керування.

Під капотом зберігся 1,0-літровий турбодвигун потужністю 120 к.с. Водночас вперше запропонована 48-вольтна «м'яка» гібридна установка, що робить авто економічнішим і динамічнішим — розгін до 100 км/год займає 10,7 секунди. Для покупців доступні як механічна коробка передач, так і «робот» із двома зчепленнями.

