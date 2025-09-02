ТОП- 5 японських проблемних авто, які не варто купувати — Finance.ua
ТОП- 5 японських проблемних авто, які не варто купувати

Власник автомайстерні German Car Depot і механік Алан Гельфанд розповів у коментарі виданню GoBankingRates, які японські сімейні автомобілі не варто купувати у 2025 році. За його словами, у цих моделей чимало проблем із надійністю.
Mitsubishi Outlander
Гельфанд заявив, що Mitsubishi Outlander є одним із найбільш ненадійних японських сімейних автомобілів. Він зазначив, що багато власників моделі часто стикаються з проблемами, які пов’язані з електронікою і трансмісією, а також з низькою якістю збірки.
У виданні додали, що у Mitsubishi Outlander є проблеми і з камерою заднього огляду, яка часто виходить з ладу. Деякі власники повідомляли і про запах палива, який проникав в інтер’єр через вентиляційні отвори.
Nissan Rogue
Nissan Rogue приваблює своєю практичністю і низькою витратою палива. Проте експерт попередив про головну проблему цієї моделі — низька надійність безступінчастої коробки передач (CVT).
Крім того, деякі власники повідомили про проблеми, які пов’язані з двигуном і електронікою. У цієї моделі часто виходять з ладу приладова панель, кондиціонер і камера заднього огляду.
Nissan Pathfinder
Nissan Pathfinder вирізняється просторим інтер’єром, але ця модель не позбавлена недоліків. Гельфанд поділився, що у цього позашляховика є проблеми з кермовим керуванням і підвіскою.
Експерт порадив замість Nissan Pathfinder звернути увагу на інші схожі моделі.
Toyota RAV4 Prime
Toyota RAV4 має високі показники надійності, але модифікація Prime, яка вирізняється під’єднуваною гібридною силовою установкою, має доволі багато проблем. Гельфанд попередив, що ця версія кросовера набагато частіше виходить з ладу.
Експерт радить потенційним покупцям обрати стандартний гібридний Toyota RAV4.
Nissan Frontier
Nissan Frontier може здатися чудовим середньорозмірним пікапом, але Гельфанд не рекомендує купувати його. За його словами, у цієї моделі є проблеми з надійністю.
За матеріалами:
УНІАН
Авто
