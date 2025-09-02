Кондиціонер у авто: чому не варто вмикати його одразу після посадки — Finance.ua
Кондиціонер у авто: чому не варто вмикати його одразу після посадки

Вмикати кондиціонер одразу після того, як сіли у розпечений автомобіль, — помилка, яка шкодить і комфорту, і здоров’ю. Експерти радять спершу відкрити двері чи вікна й дати гарячому повітрю вийти. Це допомагає швидше охолодити салон і зменшує ризик вдихання шкідливих випарів, що виділяються з нагрітих матеріалів.
Якщо ж увімкнути кондиціонер у задушливій машині, він працюватиме неефективно, а температура може сягати до 70 градусів. У таких умовах охолодження триває довше, система отримує підвищене навантаження, а водій із пасажирами — дискомфорт.
Особливо небажано запускати двигун одразу з увімкненим кондиціонером у старіших автомобілях. Компресор у цей момент створює додатковий опір, що пришвидшує знос ременя й знижує ресурс вузлів. Краще спочатку запустити двигун, а вже потім активувати кліматичну систему.
Окремо експерти наголошують: їхати з постійно опущеними вікнами теж не варто. На низьких швидкостях це не критично, але на трасі порушена аеродинаміка призводить до більшої витрати пального та зниження комфорту. До того ж з’являється сильний шум у салоні.
