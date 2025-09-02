Золото встановило новий рекорд: скільки коштує метал — Finance.ua

Золото встановило новий рекорд: скільки коштує метал Сьогодні 11:21 — Банківські метали

Золото встановило новий рекорд: скільки коштує метал

Ціни на золото у вівторок зросли до нового рекорду, перевищивши попередній максимум квітня. Зростання відбулося після запровадження президентом США Дональдом Трампом нових мит «на День визволення», на тлі слабкого долара та очікувань зниження процентної ставки в США цього місяця.

Про це пише Financial Times

Рекордні котирування

Спотова ціна золота під час ранкових торгів в Азії піднялася на 0,9% — до 3508,7 долара за тройську унцію, пізніше знизившись до 3497 доларів.

Інвестори активніше скуповують злитки як захист від інфляції та макроекономічних ризиків, зазначають аналітики.

Політичний тиск і побоювання щодо ФРС

Додатковим чинником зростання стала стурбованість незалежністю ФРС. Видання пише, що Трамп чинить тиск на голову регулятора Джея Павелла та намагається змістити керуючу Лізу Кук. Ринки побоюються, що ставки можуть знижувати під політичним тиском, що розжене інфляцію.

«Усе складається, щоб створити ідеальні умови для зростання ціни на золото», — вважає Девід Вілсон, директор зі стратегії сировинних товарів у BNP Paribas.

Рекорд і для срібла

Срібло також подорожчало — на 0,3%, досягнувши 40,8 долара за тройську унцію. Попри зростання, воно все ще торгується зі знижкою до золота відносно історичних рівнів.

«У нього ще є багато потенціалу для зростання. Я думаю, що цей крок зумовлений виключно попитом інвесторів», — додає старший стратег з сировинних товарів із ANZ Деніел Хайнс.

Центробанки нарощують запаси

Ціни на золото майже подвоїлися з початку 2023 року, адже центральні банки активно поповнюють резерви, а інвестори шукають захист від інфляції.

Минулого року метал обігнав євро і став другим за популярністю резервним активом після долара, займаючи 20% світових офіційних запасів. Серед основних покупців — Індія, Китай, Туреччина та Польща.

«У деяких центральних банків спостерігається така базова тенденція до дедоларизації. Це базовий механізм підтримки [золота], який просто продовжується», — підкреслює Вілсон.

Прогноз

За оцінками Goldman Sachs, приплив коштів у золоті ETF підтримує котирування. Аналітики прогнозують зростання спотової ціни до 4000 доларів за унцію вже до середини наступного року.

