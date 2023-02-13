Чи зможете ви не втратити гроші, якщо проінвестуєте в крипту? (тест) — Finance.ua
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Чи зможете ви не втратити гроші, якщо проінвестуєте в крипту? (тест)

Особисті фінанси
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Чи зможете ви не втратити гроші, якщо проінвестуєте в крипту? (тест)
Чи зможете ви не втратити гроші, якщо проінвестуєте в крипту? (тест)
Вітаємо, Вам пощастило!
Ви серед тих, хто виграв віртуальну 1 тис. доларів для інвестицій в криптовалюти й з цими грошима маєте змогу пройти тест від Finance.ua.
Чому його варто проходити? Бо цей тест може допомогти не втратити реальні гроші в майбутньому при інвестуванні в крипту. Адже інвестиції в криптовалюти — це непередбачуваний напрям.
Дійсно, тут можна заробити чимало, та водночас за кожним рогом вас підстерігають й нюанси, через які можете залишитися без грошей.
Тож не втрачайте часу, перевірте, чи зможете ви не втратити свою віртуальну тисячу доларів.
Ба більше — заробити на інвестиціях та виграти корисний приз від Finance.ua та Академії Мінфіну!

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За матеріалами:
Finance.ua
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