Названо основні перепони для іноземних інвестицій в Україну — Finance.ua

Названо основні перепони для іноземних інвестицій в Україну Сьогодні 07:25 — Фондовий ринок

Названо основні перепони для іноземних інвестицій в Україну

Окрім воєнних ризиків, інвесторів зупиняють непрозорість ринку, нерівність умов ведення бізнесу та валютні обмеження.

Про це розповів в коментарі «Фінансовому клубу» заступник голови правління, начальник департаменту корпоративного бізнесу Укрсиббанку Дмитро Цапенко.

«На першому місці, звичайно, воєнні ризики. Також багатьох цікавить прозорість ринку та рівність умов ведення бізнесу. А це передбачає реформування у судовій системі, зниження корупційних ризиків, створення рівних умов роботи для всіх учасників», — заявив Цапенко.

Ці фактори стали більш актуальними після початку війни. «Новим стримуючим фактором, який з’явився вже після початку війни, є валютні обмеження, наприклад, обмеження на виплату дивідендів та на погашення кредитів материнським компаніям», — зазначив він.

Банкір сподівається, що владі вдасться знайти певний компроміс, бо «нелегко переконувати інвестувати в країну, якщо інвестор бачить обмеження на повернення капіталу». «Непередбачувані зміни в оподаткуванні також не сприяють покращенню інвестиційного клімату», — вважає він.

При цьому, за словами Дмитра Цапенка, міжнародний бізнес продовжує інвестувати в Україну навіть в умовах війни.

«У більшості випадків кошти в Україну інвестують ті, хто вже був присутній тут до початку повномасштабного вторгнення. Комусь потрібно провести переміщення виробничих потужностей підприємства у більш безпечні місця, комусь — відновити роботу пошкодженого бізнесу. Український бізнес показує приклад інвесторам, що навіть в умовах війни можна бути гнучким, пристосовуватись та заробляти», — поділився спостереженнями топменеджер.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб За матеріалами:

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