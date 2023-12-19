Названо основні перепони для іноземних інвестицій в Україну — Finance.ua

Названо основні перепони для іноземних інвестицій в Україну
Окрім воєнних ризиків, інвесторів зупиняють непрозорість ринку, нерівність умов ведення бізнесу та валютні обмеження.
Про це розповів в коментарі «Фінансовому клубу» заступник голови правління, начальник департаменту корпоративного бізнесу Укрсиббанку Дмитро Цапенко.
«На першому місці, звичайно, воєнні ризики. Також багатьох цікавить прозорість ринку та рівність умов ведення бізнесу. А це передбачає реформування у судовій системі, зниження корупційних ризиків, створення рівних умов роботи для всіх учасників», — заявив Цапенко.
Ці фактори стали більш актуальними після початку війни. «Новим стримуючим фактором, який з’явився вже після початку війни, є валютні обмеження, наприклад, обмеження на виплату дивідендів та на погашення кредитів материнським компаніям», — зазначив він.
Банкір сподівається, що владі вдасться знайти певний компроміс, бо «нелегко переконувати інвестувати в країну, якщо інвестор бачить обмеження на повернення капіталу». «Непередбачувані зміни в оподаткуванні також не сприяють покращенню інвестиційного клімату», — вважає він.
При цьому, за словами Дмитра Цапенка, міжнародний бізнес продовжує інвестувати в Україну навіть в умовах війни.
«У більшості випадків кошти в Україну інвестують ті, хто вже був присутній тут до початку повномасштабного вторгнення. Комусь потрібно провести переміщення виробничих потужностей підприємства у більш безпечні місця, комусь — відновити роботу пошкодженого бізнесу. Український бізнес показує приклад інвесторам, що навіть в умовах війни можна бути гнучким, пристосовуватись та заробляти», — поділився спостереженнями топменеджер.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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