Гранти на бізнес: хто може отримати до 250 тис. грн — Finance.ua

Гранти на бізнес: хто може отримати до 250 тис. грн Сьогодні 11:05 — Особисті фінанси

Гранти на бізнес: хто може отримати до 250 тис. грн

За грантовою програмою «Власна справа» українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис грн. Розповідаємо, хто може отримати допомогу від держави, на що можна витратити кошти і як подати заявку.

Хто може отримати мікрогрант за програмою Власна справа

Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Обов’язковою умовою надання коштів є створення 1−2 робочих місць залежно від суми гранту.

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Подати заявку на отримання гранту можуть майбутні підприємці, діючі ФОП або юридичні особи:

• які не перебувають і не провадять господарську діяльність на тимчасово окупованій території України;

• які не провадять господарську діяльність на території росії;

• які не перебувають під санкціями;

• щодо яких не порушено справи про банкрутство;

• щодо яких відсутнє рішення суду про притягнення до кримінальної відповідальності за корупцію;

• які не мають заборгованості перед бюджетом.

Як подати заявку

Щоб подати заявку онлайн на участь у грантовій програмі «Власна справа», необхідні такі кроки:

1. Зареєструйтеся або авторизуйтеся в кабінеті громадянина на порталі diia.gov.ua за допомогою BankID або електронного підпису. Якщо ви ФОП або юридичная особа, необхідно скористатися ключем ФОП або керівника юридичної особи з ЄДРПОУ підприємства.

2. Заповніть онлайн-заявку.

3. Прикріпіть бізнес-план за формою. З прикладом заповненого бізнес-плану ви можете ознайомитися тут

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4. Підпишіть електронним підписом та відправте. Якщо ви ФОП або юридичная особа необхідно скористатися ключем ФОП або керівника юридичної особи з ЄДРПОУ підприємства.

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протягом 10 робочих днів після завершення кінцевого строку подання. Рішення приймається на підставі висновків банку: оцінки бізнес-плану, співбесіди та результатів перевірки ділової репутації. Більше про кінцеві строки — Державний центр зайнятості розглядає заявкупісля завершення кінцевого строку подання.: оцінки бізнес-плану, співбесіди та результатів перевірки ділової репутації. Більше про кінцеві строки — тут

На які цілі можна витратити кошти і який розмір гранту

Кошти можна витратити на:

• придбання обладнання;

• закупівлю сировини;

• орендну плату (не більше 25% від суми гранту);

• лізинг обладнання.

Розмір гранту — від 50 тис до 250 тис грн.

У разі отримання гранту ви маєте:

• створити хоча б одне робоче місце;

• здійснювати діяльність не менше 3 років;

• сплачувати податки в бюджет, зокрема за працевлаштування робітників.

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