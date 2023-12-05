Бізнес у 2024 році зможе отримати 15 тисяч грантів на розвиток — Finance.ua

Бізнес у 2024 році зможе отримати 15 тисяч грантів на розвиток Сьогодні 09:13 — Казна та Політика

Бізнес у 2024 році зможе отримати 15 тисяч грантів на розвиток

Уряд розширює програми підтримки бізнесу та закликає місцеву владу долучатись до їх співфінансування. Наступного року малі та середні підприємства зможуть отримати від держави 15 тисяч грантів на розвиток.

Про це зазначила перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко під час виступу на XVІІ Українському муніципальному форумі.

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«Наступного року уряд розширить програми підтримки бізнесу, і ми закликаємо місцеві громади долучатись до їх співфінансування. Зокрема, на 2024 рік ми заклали в бюджет 18 млрд грн на продовження доступного кредитування вітчизняних підприємців за програмою 5−7-9%. Продовжимо грантові програми для започаткування або розширення бізнесу. Наступного року ми можемо видати 14 тисяч мікрогрантів для малого бізнесу — до 250 тисяч грн та 1 тисячу грантів для переробних підприємств, які можуть отримати до 8 мільйонів грн на розвиток», — розповіла Свириденко.

За її словами, в наступному році також буде діяти програма часткової компенсації виробництва сільгосптехніки, що дозволить підтримати вітчизняних машинобудівників та стимулювати їх розвиток.

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Вперше в бюджеті закладений 1 млрд грн на розширення мережі індустріальних парків, на території яких підприємці можуть користуватися низкою пільг.

Долучитися до створення індустріальних парків мають можливість і місцеві органи влади.

Також наступного року продовжить діяти програма іпотечного кредитування єОселя, завдяки якій стимулюється розвиток житлового будівництва та суміжних галузей. В низці областей місцева влада вже долучилась до компенсації іпотеки для окремих категорій громадян, зокрема регіональні програми компенсації є в Чернівецькій, Миколаївській, Закарпатській, Одеській області та в місті Кривий Ріг.

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