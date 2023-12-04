У 2024 році в Україні розширять інструменти підтримки бізнесу — Finance.ua

У 2024 році в Україні розширять інструменти підтримки бізнесу Сьогодні 09:14 — Казна та Політика

У 2024 році в Україні розширять інструменти підтримки бізнесу

Уряд наступного року розширить інструменти підтримки бізнесу, особливо переробної галузі, та залучення інвестицій в реальний сектор економіки.

Про це зазначила міністр економіки Юлія Свириденко під час виступу на Export Credit Forum 2023.

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«Ми будемо стимулювати переробну промисловість, сприятимемо залученню інвестицій у реальний сектор і будемо посилювати несировинний експорт. Наш пріоритет — переорієнтація економіки із сировинної на переробну. Така сама трансформація має відбутись і в структурі експорту. Нині частка переробної промисловості становить близько 35%. Прагнути потрібно до 70−80%», — наголосила Свириденко.

За її словами, наступного року уряд розширить програми підтримки бізнесу, в першу чергу того, що працює в переробній сфері та виготовляє продукцію з доданою вартістю.

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Зокрема, продовжить діяти програма доступного кредитування під 5−7-9%, буде збільшено фінансування грантової програми для переробних підприємств, за якою можна отримати до 8 млн грн на розвиток, та програми мікрогрантів на започаткування або розширення власної справи.

Також наступного року уряд планує акцентувати на підтримці великих інвестиційних проектів та розвитку індустріальних парків.

Окрім того, Перший віце-прем'єр-міністр нагадала про роботу щодо страхування воєнних ризиків, зокрема, українським Експортно-кредитним агентством, мандат якого нещодавно було розширено, і воно тепер зможе страхувати інвестиції українських компаній. ЕКА також є частиною глобального механізму страхування суден, які експортують товари морем.

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