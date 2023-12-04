У 2024 році в Україні розширять інструменти підтримки бізнесу — Finance.ua
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У 2024 році в Україні розширять інструменти підтримки бізнесу

Казна та Політика
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У 2024 році в Україні розширять інструменти підтримки бізнесу
У 2024 році в Україні розширять інструменти підтримки бізнесу
Уряд наступного року розширить інструменти підтримки бізнесу, особливо переробної галузі, та залучення інвестицій в реальний сектор економіки.
Про це зазначила міністр економіки Юлія Свириденко під час виступу на Export Credit Forum 2023.
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«Ми будемо стимулювати переробну промисловість, сприятимемо залученню інвестицій у реальний сектор і будемо посилювати несировинний експорт. Наш пріоритет — переорієнтація економіки із сировинної на переробну. Така сама трансформація має відбутись і в структурі експорту. Нині частка переробної промисловості становить близько 35%. Прагнути потрібно до 70−80%», — наголосила Свириденко.
За її словами, наступного року уряд розширить програми підтримки бізнесу, в першу чергу того, що працює в переробній сфері та виготовляє продукцію з доданою вартістю.
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Зокрема, продовжить діяти програма доступного кредитування під 5−7-9%, буде збільшено фінансування грантової програми для переробних підприємств, за якою можна отримати до 8 млн грн на розвиток, та програми мікрогрантів на започаткування або розширення власної справи.
Також наступного року уряд планує акцентувати на підтримці великих інвестиційних проектів та розвитку індустріальних парків.
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Окрім того, Перший віце-прем'єр-міністр нагадала про роботу щодо страхування воєнних ризиків, зокрема, українським Експортно-кредитним агентством, мандат якого нещодавно було розширено, і воно тепер зможе страхувати інвестиції українських компаній. ЕКА також є частиною глобального механізму страхування суден, які експортують товари морем.

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За матеріалами:
Finance.ua
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