Українки можуть виграти гранти на власний бізнес — Finance.ua

Українки можуть виграти гранти на власний бізнес Сьогодні 12:03 — Особисті фінанси

Українки можуть виграти гранти на власний бізнес, Фото: Getty Images

В Україні запускають новий сезон державної програми «Відважна 2. Масштабування та діджиталізація» для підприємиць. Українки зможуть отримати по 100 тис. гривень на впровадження своїх бізнес-ідей.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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У повідомленні зазначено, що цей проєкт підійде для українок, які починають власну справу або вже заснували мікро- чи мале підприємство і хочуть знайти шляхи для його розвитку.

Підприємиці зможуть масштабувати власний бізнес, розвинути бренд та стати успішними у своїй справі.

На програмі протягом чотирьох місяців учасниці дізнаються про:

фінансове планування та управління;

маркетинг і продажі;

інструменти для діджиталізації бізнесу;

оподаткування;

бухгалтерський облік;

вихід на зовнішні ринки.

Федоров повідомляє, що за результатами навчання 40 учасниць отримають по 100 тис. гривень на впровадження своїх бізнес-ідей.

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А три найперспективніші бізнес-проєкти отримають додатково ще по 400 тисяч гривень на розвиток власної справи на фінальному заході — Grand Pitch Day.

Програма триватиме з квітня до вересня 2024 року, дедлайн подачі заявок — 28 квітня.

У повідомленні додається, що за статистикою з лютого 2023 року кожен другий новий ФОП в Україні відкривають жінки.

Нагадаємо, європейські партнери зацікавлені у розвитку української економіки. Зокрема, Швеція надасть гранти для розвитку українського жіночого підприємництва.

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