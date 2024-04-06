Українки можуть виграти гранти на власний бізнес — Finance.ua
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Українки можуть виграти гранти на власний бізнес

Особисті фінанси
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Українки можуть виграти гранти на власний бізнес
Українки можуть виграти гранти на власний бізнес, Фото: Getty Images
В Україні запускають новий сезон державної програми «Відважна 2. Масштабування та діджиталізація» для підприємиць. Українки зможуть отримати по 100 тис. гривень на впровадження своїх бізнес-ідей.
Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
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У повідомленні зазначено, що цей проєкт підійде для українок, які починають власну справу або вже заснували мікро- чи мале підприємство і хочуть знайти шляхи для його розвитку.
Підприємиці зможуть масштабувати власний бізнес, розвинути бренд та стати успішними у своїй справі.

На програмі протягом чотирьох місяців учасниці дізнаються про:

  • фінансове планування та управління;
  • маркетинг і продажі;
  • інструменти для діджиталізації бізнесу;
  • оподаткування;
  • бухгалтерський облік;
  • вихід на зовнішні ринки.
Федоров повідомляє, що за результатами навчання 40 учасниць отримають по 100 тис. гривень на впровадження своїх бізнес-ідей.
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А три найперспективніші бізнес-проєкти отримають додатково ще по 400 тисяч гривень на розвиток власної справи на фінальному заході — Grand Pitch Day.
Програма триватиме з квітня до вересня 2024 року, дедлайн подачі заявок — 28 квітня.
У повідомленні додається, що за статистикою з лютого 2023 року кожен другий новий ФОП в Україні відкривають жінки.
Нагадаємо, європейські партнери зацікавлені у розвитку української економіки. Зокрема, Швеція надасть гранти для розвитку українського жіночого підприємництва.
За матеріалами:
Finance.ua
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