Уряд відновлює щорічні гранти для молодих учених та докторів наук — Finance.ua

Уряд відновлює щорічні гранти для молодих учених та докторів наук Сьогодні 09:32 — Казна та Політика

Уряд відновлює щорічні гранти для молодих учених та докторів наук

Кабінет Міністрів ухвалив проєкт указу «Про внесення змін до деяких Указів Президента України щодо щорічних грантів Президента України молодим ученим та докторам наук».

Документ відновлює надання 77 щорічних грантів Президента для підтримки наукових досліджень молодих учених та 20 щорічних грантів для здійснення наукових досліджень докторами наук, повідомляє пресслужба Міносвіти.

Читайте також Уряд схвалив особливі умови для отримання грантів виробниками невійськових дронів

Відтепер буде відновлено: починаючи з 2025 року — конкурсні відбори, а з 2026 року — надання грантів Президента України для молодих учених та грантів Президента України докторам наук для проведення наукових досліджень за результатами таких конкурсів.

Як повідомляється, займатиметься проведенням конкурсів наукових проєктів на отримання грантів Національний фонд досліджень. Раніше конкурси наукових проєктів проводилися Державним фондом фундаментальних досліджень.

Нагадаємо, від початку дії програми «Власна справа» 15 тис. українських підприємців виграли гранти від держави на створення свого бізнесу. Загалом грантову підтримку отримали у розмірі 3,5 млрд грн.

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.