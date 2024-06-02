В Ірландії закриють десятки центрів для розміщення українських біженців — Finance.ua

В Ірландії закриють десятки центрів для розміщення українських біженців
Скоро в Ірландії зачиниться значна кількість центрів, які надають житло втікачам від війни в Україні.
Про це повідомив департамент інтеграції ірландського уряду, пише The Irish Times.
Що стало причиною
Це відбудеться у зв’язку з впровадженням нової політики, яка передбачає надання житла людям, що потребують тимчасового захисту, лише на 90 днів.
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У департаменті зазначили, що люди щодня залишають надане їм державою житло, щоб знайти власне.
У результаті, наразі відомство намагається «консолідувати і раціоналізувати портфель житла для осіб, які потребують тимчасового захисту».
«90-денна політика означає, що особам, які прибули з 14 березня, не буде надано житло на більш тривалий термін, і люди також щодня залишають наші центри, щоб знайти своє власне житло», — сказав представник департаменту.
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За словами глави уряду Ірландії Саймона Гарріса, майже 70 контрактів на розміщення українських біженців зупинять дію незабаром, і багато готелів та громадських об'єктів, які використовували як житло для біженців, знову будуть доступні для місцевого використання.
Нагадаємо, Ірландія розглядає можливість скорочення держпідтримки біженців. Це стосується й українців, котрі прибули в країну після масштабного вторгнення рф.
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