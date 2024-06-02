В Ірландії закриють десятки центрів для розміщення українських біженців — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Ірландії закриють десятки центрів для розміщення українських біженців

Світ
40
Фото: Euractiv
Фото: Euractiv
Скоро в Ірландії зачиниться значна кількість центрів, які надають житло втікачам від війни в Україні.
Про це повідомив департамент інтеграції ірландського уряду, пише The Irish Times.

Що стало причиною

Це відбудеться у зв’язку з впровадженням нової політики, яка передбачає надання житла людям, що потребують тимчасового захисту, лише на 90 днів.
Читайте також
У департаменті зазначили, що люди щодня залишають надане їм державою житло, щоб знайти власне.
У результаті, наразі відомство намагається «консолідувати і раціоналізувати портфель житла для осіб, які потребують тимчасового захисту».
«90-денна політика означає, що особам, які прибули з 14 березня, не буде надано житло на більш тривалий термін, і люди також щодня залишають наші центри, щоб знайти своє власне житло», — сказав представник департаменту.
Читайте також
За словами глави уряду Ірландії Саймона Гарріса, майже 70 контрактів на розміщення українських біженців зупинять дію незабаром, і багато готелів та громадських об'єктів, які використовували як житло для біженців, знову будуть доступні для місцевого використання.
Нагадаємо, Ірландія розглядає можливість скорочення держпідтримки біженців. Це стосується й українців, котрі прибули в країну після масштабного вторгнення рф.

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном 🔍

За матеріалами:
Європейська правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.