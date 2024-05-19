Роботодавців у Норвегії закликають брати на роботу людей з України — Finance.ua

Роботодавців у Норвегії закликають брати на роботу людей з України Сьогодні 18:12 — Світ

Роботодавців у Норвегії закликають брати на роботу людей з України, Фото: glavcom.ua

Роботодавців просять брати на роботу людей з України, оскільки вони мають високу кваліфікацію.

Про це повідомляє newsinenglish.no.

Норвегія надає захист понад 70 тис. українців. Багато з тих, хто приїхав до країни у 2022 та 2023 роках, завершують однорічну програму навчання, яка включає уроки норвезької мови та історії країни. Ті, хто завершив інтеграційну програму, зараз шукають роботу.

Читайте також До однієї з країн ЄС зменшився потік українських біженців

Серед зареєстрованих безробітних у Норвегії 7% складають українці - 10 тис. людей з України. Ця цифра зростає, бо все більше біженців завершують інтеграційне навчання.

«Надзвичайно важливо, щоб якомога більше українців приєдналися до робочої сили. Пошук роботи, особливо відповідно до освіти та кваліфікації біженців сприятиме їхній інтеграції в життя та суспільство Норвегії», — зазначив директор норвезького агентства соціального забезпечення та безробіття NAV Ганс Крістіан Холте.

За словами чиновника, багато секторів зайнятості потребують людей, хоча рівень безробіття у країні низький і становить 3,9%.

Читайте також Скільки витрачають українські біженці за кордоном

Правила працевлаштування в деяких галузях, включно з транспортом, були пом’якшені, щоб було легше брати на роботу українців, які можуть не відповідати всім вимогам.

«Навіть якщо збіг не ідеальний, я закликаю роботодавців побачити, який внесок можуть зробити наші шукачі роботи», — додав він.

За словами фахівця з підбору кадрів Тріне Ліз Лінг, багато українців, які зараз перебувають у Норвегії, компетентні та кваліфіковані.

«Вони приходять з великим досвідом. Їм потрібна наша допомога, щоб перенести цю компетенцію в норвезькі системи», — зазначила вона.

Читайте також Ірландія планує переглянути підтримку біженців

За словами Тріне Ліз Лінг, українці, з якими вона працювала, вмотивовані, відповідальні, орієнтовані на виконання обов’язків і зацікавлені виконувати роботу добре.

Як зазначив міністр праці Тоньє Бренна, у державному секторі є можливості для покращення найму біженців та інших іноземних працівників.

«Багато роботодавців дають людям шанс. У той же час ми знаємо, що приватний сектор краще, ніж державний, використовує інструменти, щоб залучити більше людей до робочих місць», — зазначила міністр.

Нагадаємо, раніше влада Норвегії скасувала частину виплат для українців. Це рішення призначене для зменшення кількості новоприбулих українців, оскільки вже відчутний дефіцит ресурсів для забезпечення належних умов всім, хто потребує допомоги в Норвегії.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.