Українців, які нині перебувають в Норвегії, можуть відправити додому — Finance.ua
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Українців, які нині перебувають в Норвегії, можуть відправити додому

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Норвегія намагається зробити приплив українських біженців більш керованим. Норвезький Директорат з питань імміграції (UDI) розпочинає індивідуальний розгляд клопотань українців про надання притулку, які на момент початку широкомасштабної війни не проживали на батьківщині.
Про це пише NRK.
Як заявила міністерка юстиції та надзвичайних ситуацій Емілія Енгер Мель, йдеться про кількість від 800 до тисячі осіб, яким можуть запропонувати залишити Норвегію.
«Новим є те, що ми починаємо з індивідуального розгляду справ. Це робиться шляхом оцінки ситуації, в який опинилася людина. Серед іншого, звідки вона приїхала», — заявила Мель.
Вона зазначила, що серед українців, чиї справи про надання притулку розглядаються сьогодні, 370 (47%) — це чоловіки призовного віку, яким від 18 до 60 років.
Водночас міністерство юстиції в своєму листі заявило, що ризик бути відправленим на війну проти росії в принципі не дає підстав для проживання в Норвегії.
«Призов і служба у зв’язку з війною не є обставинами, які самі по собі дають підстави для отримання притулку в Норвегії. Однак це має оцінюватися конкретно в кожному окремому випадку», — йдеться в повідомленні відомства.
За словами Мель, Осло бачить, що Норвегія приймає набагато більше шукачів притулку, ніж її північні сусіди.
«Тому ми посилили контроль. Зараз ця пропорція знизилася з 60% до близько 35%, і ми все ще розглядаємо можливість його подальшого посилення», — резюмувала вона.
Зазначається, що з березня 2022 року понад 77 тисяч українців звернулися за колективним захистом у Норвегії.
За матеріалами:
donpatriot.news
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